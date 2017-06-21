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Растение в саду после снегопада

Летний снег выпал в Мурманской области: соцсети завалило фотографиями

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Как отмечает гидрометцентр, всему виной — циклон, смещающийся с Архангельской области.

СУХУМ, 21 июн – Sputnik. Арктический циклон принес снегопады на Кольский полуостров, температура воздуха опустилась до +1 градуса, сообщает РИА Новости со ссылкой на мурманский гидрометцентр.

Пользователи соцсетей выкладывают фотографии заметенных снегом улиц и дворов Мурманска, Кировска, Североморска и иронизируют над "северным летом".Только хотел посоветовать к океану съездить, в Мурманск)))) 

Как отмечает гидрометцентр, всему виной — циклон, смещающийся с Архангельской области.Мурманск. 21 июня 2017 

"По Мурманской области ожидается прохождение атмосферных фронтов, интенсивные дожди, местами с мокрым снегом, порывистый северный ветер, преобладающая температура воздуха +1+6°", — информируют синоптики.Мурманск, 20-е июбря 2017-го года. 

Жители Мурманской области жалуются в соцсетях на холод в квартирах – центральное отопление уже выключили, а в некоторых районах нет горячей воды из-за планового ремонта.



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