Летний снег выпал в Мурманской области: соцсети завалило фотографиями

СУХУМ, 21 июн – Sputnik. Арктический циклон принес снегопады на Кольский полуостров, температура воздуха опустилась до +1 градуса, сообщает РИА Новости со ссылкой на мурманский гидрометцентр.

Пользователи соцсетей выкладывают фотографии заметенных снегом улиц и дворов Мурманска, Кировска, Североморска и иронизируют над "северным летом".Только хотел посоветовать к океану съездить, в Мурманск))))

— Попов 3А (@sZ3eR5rOV2CBIXy) 21 июня 2017 г.

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Как отмечает гидрометцентр, всему виной — циклон, смещающийся с Архангельской области.Мурманск. 21 июня 2017

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"По Мурманской области ожидается прохождение атмосферных фронтов, интенсивные дожди, местами с мокрым снегом, порывистый северный ветер, преобладающая температура воздуха +1+6°", — информируют синоптики.Мурманск, 20-е июбря 2017-го года.

— Team of ZinaPortnova (@Zn_Portnova) 21 июня 2017 г.

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Жители Мурманской области жалуются в соцсетях на холод в квартирах – центральное отопление уже выключили, а в некоторых районах нет горячей воды из-за планового ремонта.