Представитель Белого Дома усомнился в результатах новых санкций против РФ

СУХУМ, 24 июн – Sputnik. Достигнет ли законопроект о новых санкциях в отношении России желаемых целей и как этот документ будет реализован пока вызывает сомнения и опасения, сказал представитель Белого дома Шон Спайсер, сообщает РИА Новости.

"Законопроект прошел сенат, сейчас палата (представителей) рассматривает его. Прямо сейчас нечего комментировать здесь", — сказал он.

На уточняющий вопрос журналиста, есть ли у Белого дома опасения на счет этого законопроекта, Спайсер ответил: "Наши опасения касаются того, как он может быть реализован в контексте существующих санкций и достигнет ли он желаемых целей".

Спайсер пояснил, что главное опасение Белого дома касается не содержания законопроекта, а того, чтобы он не лишил администрацию "гибкости" в принятии и отмене санкций.

Он напомнил, что администрация Трампа считает, что существующие санкции против России показали свою эффективность.

© AFP/ Nicholas Kamm Расширение антироссийских санкций одобрил сенат США

Сенат конгресса США 98 голосами против двух одобрил на прошлой неделе новые санкции против России и Ирана. Санкции против России были "пришиты" к законопроекту по Ирану в виде поправки, чтобы ускорить их прохождение и затруднить возможный отказ президента подписать законопроект. Пакет санкций рассматривается в палате представителей.

Законопроект предлагает сократить максимальный срок рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, подсанкционных компаний нефтегазового сектора — до 30 дней.

Документ также предполагает, что президент может наложить санкции на лиц, намеренных вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно, или предоставить проектам услуги, технологии, оказать информационную поддержку.

Госсекретарь Рекс Тиллерсон на прошлой неделе заявил, что предусмотренная законопроектом кодификация санкций лишит администрацию необходимой гибкости в дипломатическом подходе к Москве. Аналогичной позиции придерживалась предыдущая администрация Барака Обамы, несмотря на то, что Обама был инициатором введения санкций.