Представитель Белого Дома усомнился в результатах новых санкций против РФ

СУХУМ, 24 июн – Sputnik. Достигнет ли законопроект о новых санкциях в отношении России желаемых целей и как этот документ будет реализован пока вызывает сомнения и опасения, сказал представитель Белого дома Шон Спайсер, сообщает РИА Новости.
"Законопроект прошел сенат, сейчас палата (представителей) рассматривает его. Прямо сейчас нечего комментировать здесь", — сказал он.
На уточняющий вопрос журналиста, есть ли у Белого дома опасения на счет этого законопроекта, Спайсер ответил: "Наши опасения касаются того, как он может быть реализован в контексте существующих санкций и достигнет ли он желаемых целей".
Спайсер пояснил, что главное опасение Белого дома касается не содержания законопроекта, а того, чтобы он не лишил администрацию "гибкости" в принятии и отмене санкций.
Он напомнил, что администрация Трампа считает, что существующие санкции против России показали свою эффективность.
Сенат конгресса США 98 голосами против двух одобрил на прошлой неделе новые санкции против России и Ирана. Санкции против России были "пришиты" к законопроекту по Ирану в виде поправки, чтобы ускорить их прохождение и затруднить возможный отказ президента подписать законопроект. Пакет санкций рассматривается в палате представителей.
Законопроект предлагает сократить максимальный срок рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, подсанкционных компаний нефтегазового сектора — до 30 дней.
Документ также предполагает, что президент может наложить санкции на лиц, намеренных вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно, или предоставить проектам услуги, технологии, оказать информационную поддержку.
Госсекретарь Рекс Тиллерсон на прошлой неделе заявил, что предусмотренная законопроектом кодификация санкций лишит администрацию необходимой гибкости в дипломатическом подходе к Москве. Аналогичной позиции придерживалась предыдущая администрация Барака Обамы, несмотря на то, что Обама был инициатором введения санкций.