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Митинг в Венесуэле

Нападение на Парламент Венесуэлы: четыре человека ранены

REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
Новости
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В Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи.

СУХУМ, 24 июн – Sputnik. Сторонники президента совершили в пятницу нападение на здание Парламента, четыре человека были ранены, сообщила контролируемая оппозицией Национальная ассамблея страны в коммюнике, передает РИА Новости.

Парламент выступает против действий правительства Мадуро, в частности против созыва учредительного собрания для разработки изменений в конституцию, намеченного на 30 июля.

Марш протеста оппозиции в Венесуэле
REUTERS/Marco Bello
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"В службу медицинской помощи парламента поступили четыре раненых сотрудника", – говорится в сообщении.

Работники парламента проводили мирную акцию протеста против учредительного собрания рядом с Парламентом, когда на них было совершено нападение, говорится в сообщении. Группа людей попыталась также сломать дверь главного входа в здание, они использовали петарды, а в руках у них были палки и камни.

В Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов, а также против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. По последним данным, число погибших уже достигло 75 человек.



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