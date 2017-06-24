Ни выпить, ни подраться: Британские болельщики в шоке от России

Мария Балябина, радио Sputnik

Вопреки ожиданиям футбольных болельщиков, приехавших на Кубок конфедераций, в России ждал теплый прием, пишет британская газета The Guardian. Удивленный тон статьи понятен, ведь эта же газета сама долго и старательно подогревала ожидания того, что российские фанаты будут разрывать гостей на кусочки, как только те ступят на нашу землю, сообщает РИА Новости.

Вот совсем недавно издание предупреждало, что в России все сплошь расисты. Такой вывод сделали после сочинского карнавала в преддверии матча Кубка конфедераций: видите ли, камерунца изображал человек с темными руками и лицом, а еще и с барабаном.

Другие британские СМИ тоже включились в своеобразное соревнование с The Guardian: то фильм покажут "Армия российских хулиганов", то какой-то спортивный лагерь выдадут за базу подготовки боевых фанатов. А кулачные бои, которыми развлекались на Масленицу, выдали за подготовку нападения на гостей из Британии.

© Sputnik. Алексей Филиппов Самые яркие болельщики Кубка конфедераций 14

Прочитав все это, испуганные европейские болельщики, отправляясь в путь, наверное, простились с родными на всякий случай навсегда. И были очень удивлены, когда прибыли в Россию. Тут вам и бесплатный проезд между городами, где проходят матчи турнира: Москвой, Санкт-Петербургом, Сочи и Казанью; и система идентификации болельщиков, и все улыбаются и помогают. В общем, все наоборот.

Но зря готовились что ли? Раз уж русские не нападают, нужно самим проявить инициативу, решили некие британские подданные, которые собирались пройти на стадион в Казани с десятком файеров.

Сами же они назвали себя сотрудниками медиакомпании Bigballs Media и заявили, что проверяли службы безопасности стадиона. Но в итоге оказались самозванцами. Пиротехнику у задержанных изъяли, их самих пожурили и отпустили с миром. Так что в этот раз британской газете нечего будет написать: конфликта удалось избежать. К тому же чем больше людей своими глазами увидят обстановку, тем меньший эффект будут иметь "страшилки" в СМИ.

Вот португальцы, например, и смотрят Би-би-си, и европейские газеты читают, но русских хулиганов не боятся. Говорят, что до и после матча в Москве видели только португальских хулиганов. А в целом чувствовали себя в безопасности.

Так, может, и британцы расскажут своим, что бояться нечего и на Чемпионат мира по футболу в будущем году можно ехать совершенно спокойно.