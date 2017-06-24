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Виталий Габния открыл Кубок Абхазии по конкуру в Подмосковье

Виталий Габния открыл "Кубок Абхазии" по конкуру в Подмосковье

© Фото: с сайта президента Абхазии
Новости
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За Абхазию на "Кубке Абхазии" по конкуру, который прошел в Подмосковье, выступала Наталья Симония.

СУХУМ, 24 июн – Sputnik, Владимир Бегунов. "Кубок Абхазии" по конкуру прошел в Подмосковье на базе конно-спортивного клуба "Пегас" в субботу 24 июня, соревнования по конкуру с этого года решили сделать ежегодными, рассказал Sputnik зампредседателя Московской абхазской диаспоры Руслан Хагба.

Мастер спорта международного класса , чемпион СССР Харлам Симония
© Фото: Александр Кочетов
Харлам Симония: конный спорт – достояние Республики Абхазия

Как сообщается на сайте президента Абхазии, открыл соревнования вице-президент Виталий Габния.

"Конный спорт в его классическом виде практически утратил свою былую популярность, сказал Габния на открытии. — Состязания племенных лошадей оказались более востребованными. Благодаря старшему тренеру сборной Российской Федерации по конкуру Харламу Симония нам удалось не утерять наши  позиции, проводя соревнования в Центральной России. "Кубок Абхазии" в своей современной редакции не только сохранит классические виды конного спорта самой Абхазии, но и станет еще одним аспектом наших связей с Россией".

По словам Руслана Хагба, за Абхазию выступала Наталья Симония. Первое и второе места занял мастер спорта международного класса, шестикратный чемпион России Михаил Сафронов, третье – тоже российская спортсменка, кандидат в мастера спорта Анастасия Шербакова



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