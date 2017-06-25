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Клубничное варенье с водкой

Клубничное варенье: три самых необычных рецепта

© Sputnik. Людмила Янковская
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Клубничное варенье - любимое и знакомое с детства лакомство, но есть немало интересных добавок, которые придадут знакомому блюду неожиданный и интересный оттенок, читайте три самых вкусных рецепта.

Клубничный сезон в самом разгаре, насытившись свежей ароматной ягодой, не забудьте заготовить ее впрок. И в этом вам помогут рецепты Sputnik Беларусь.

Клубничное варенье с водкой
Водка делает вкус клубничного варенья более насыщенным
© Sputnik. Людмила Янковская
Водка делает вкус клубничного варенья более насыщенным

Нам понадобится:

На 3 килограмма клубники:

  • Сахар — 2 кг
  • Водка — 100 мл
  • Лимонная кислота  — 1 ч. л. или лимонный сок из половинки лимона
    Крупные ягоды лучше разрезать на 3-4 части
    © Sputnik. Людмила Янковская
    Крупные ягоды лучше разрезать на 3-4 части

Сначала подготовим ягоды, тщательно моем, обсушиваем и только тогда отрываем хвостики, иначе в середину попадает лишняя влага. У меня ягоды были крупные, поэтому пришлось разрезать на 3-4 части каждую ягоду. Если у вас клубника мелкая, то оставляем ее целиком.

Лучше всего, если засыпанные сахаром ягоды постоят ночь в холодильнике
© Sputnik. Людмила Янковская
Лучше всего, если засыпанные сахаром ягоды постоят ночь в холодильнике

Берем глубокую кастрюлю с толстым дном, выкладываем слой ягод, посыпаем сверху сахаром и сбрызгиваем водкой. Затем снова новый слой клубники, затем сахар и водка. Отставляем кастрюлю в сторону, а лучше отправить ее на ночь в холодильник, чтобы клубника дала сок, сахар растворился, но при этом масса в тепле не испортилась.

Варенье варим до тех пор, пока его консистенция полностью вас не устроит
© Sputnik. Людмила Янковская
Варенье варим до тех пор, пока его консистенция полностью вас не устроит

Достаем кастрюлю из холодильника и ставим на плиту. Доводим массу до кипения, добавляем лимонную кислоту или свежевыжатый сок лимона, перемешиваем. Кипятим на среднем огне минут 5 и отставляем в сторону. Когда масса полностью остынет через несколько часов, снова ставим на плиту и доводим до кипения, кипятим 5 минут и снимаем с плиты. Повторяем процедуру до тех пор, пока вас не устроит густота варенья. Я люблю нечто джемообразное, но при этом варенье не должно менять изначальный цвет.

Сладкое воспоминание о лете готово!
© Sputnik. Людмила Янковская
Сладкое воспоминание о лете готово!

Когда мы добились нужной густоты варенья, готовим тару. Баночки тщательно моем, крышки баночек ошпариваем кипятком, протираем насухо чистым полотенцем, баночки ставим в духовку или микроволновку и прокаливаем. Варенье ставим на огонь, доводим до горячего состояния, но не кипятим, снимаем и начинаем разливать. Варенье наливаем до краев, оставляем остывать баночки, варенье застынет, сверху образуется плотный слой, который не позволит варенью портиться. И только тогда можно банки укупоривать.

Клубничное варенье с корицей и бадьяном
© Sputnik. Людмила Янковская
Клубничное варенье с корицей и бадьяном

Клубничное варенье с корицей и бадьяном

Варенье по этому рецепту получается насыщенно-пряным, как раз для холодных промозглых вечеров с ароматной чашкой травяного чая. Итак..

Клубничное варенье с корицей и бадьяном получается насыщенно-пряным
© Sputnik. Людмила Янковская
Клубничное варенье с корицей и бадьяном получается насыщенно-пряным

Нам понадобится: 

На 2 килограмма клубники:

  • Сахар — 2 кг
  • Бадьян — 2-3 звездочки
  • Корица в палочках — 2 шт
    Ягоды должны пустить сок, прежде чем вы поставите их на огонь
    © Sputnik. Людмила Янковская
    Ягоды должны пустить сок, прежде чем вы поставите их на огонь

Ягоды тщательно моем, даем стечь воде и убираем хвостики. Крупные ягоды разрезаем на дольки. Выкладываем ягоды в кастрюлю с толстым дном слоями, посыпая сахаром, и отправляем в холодильник, чтобы ягоды пустили сок.

Пустившие сок ягоды ставим на огонь, доводим до кипения. Кипятим на среднем огне мнут 5, снимаем с огня и отставляем в сторону.

Специи в варенье лучше погрузить в марле - так их будет легче потом извлечь
© Sputnik. Людмила Янковская
Специи в варенье лучше погрузить в марле - так их будет легче потом извлечь

Теперь подготовим специи. Нам понадобится кусочек марли или бинта. Берем палочки корицы и звездочки бадьяна, упаковываем в марлю, завязываем на узелок.

Специи добавляем после того, как масса закипит
© Sputnik. Людмила Янковская
Специи добавляем после того, как масса закипит

Снова ставим варенье на плиту, доводим до кипения и опускаем в кастрюлю марлю со специями. И далее повторяем — кипятим 5 минут, оставляем, остужаем, снова кипятим. Когда варенье будет готово, достаем специи из варенья, разливаем его в тару, остужаем и укупориваем.

Клубничное варенье с мятой
© Sputnik. Людмила Янковская
Клубничное варенье с мятой

Клубничное варенье "Свежесть"

Этот рецепт варенья, пожалуй, самый изысканный. Не нужно пугаться такого количества ингредиентов с насыщенным ароматом и вкусом. В итоге все вкусы гармонично смешаются и результат превзойдет все ожидания. Итак…

Клубничное варенье с мятой и базиликом получается очень изысканным
© Sputnik. Людмила Янковская
Клубничное варенье с мятой и базиликом получается очень изысканным

Нам понадобится: 

На 2 килограмма клубники:

  • Сахар 1,5 кг
  • Лимон — 2 шт.
  • Свежая мята — 25 листиков
  • Свежий зеленый базилик — 25 листиков
    Ягоды традиционно пересыпаем сахаром
    © Sputnik. Людмила Янковская
    Ягоды традиционно пересыпаем сахаром

Ягоды моем, обсушиваем, убираем хвостики и при необходимости разрезаем на дольки.

После закипания держим массу на огне 5 минут
© Sputnik. Людмила Янковская
После закипания держим массу на огне 5 минут

Ягоды выкладываем в кастрюлю слоями и пересыпаем сахаром. Затем кастрюлю ставим в холодильник, чтобы ягоды пустили сок. Ставим на средний огонь и варим до кипения и кипятим минут 5.

Пока варенье варится, подготавливаем остальные ингредиенты
© Sputnik. Людмила Янковская
Пока варенье варится, подготавливаем остальные ингредиенты

Пока варенье на плите, подготовим остальные ингредиенты. С лимона снимаем цедру, затем убираем кожицу и белую мякоть, оставляем дольки, мелко измельчаем и удаляем косточки. Мяту и базилик моем, обсушиваем и обрываем листики, выбирая целые и неповрежденные.

Измельченный лимон, цедру и листья мяты с базиликом выкладываем в остуженную массу
© Sputnik. Людмила Янковская
Измельченный лимон, цедру и листья мяты с базиликом выкладываем в остуженную массу

В остуженную массу выкладываем измельченный лимон, цедру и листья мяты с базиликом, осторожно перемешиваем и ставим на огонь.  Варим варенье минут 15 и затем отставляем остывать часов на 8-10.

Второй этап такой же, доводим до кипения, кипятим минут 15 и остужаем. Доводим варенье до нужной густоты, снова кипятим и разливаем в тару.



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