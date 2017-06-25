Генсек ОАГ: готов уйти в отставку в обмен на свободу Венесуэлы

СУХУМ, 25 июн — Sputnik. Генсек Организации американских государств (ОАГ) Луис Альмагро заявил о готовности уйти со своего поста в обмен на обеспечение больших свобод в Венесуэле, сообщает РИА Новости.

Так он ответил на заявление президента Николаса Мадуро, сказавшего, что его страна может вернуться в ОАГ, только если ее генсек покинет свой пост.

"Я предлагаю мой пост в обмен на свободу Венесуэлы, потому что мы никогда не откажемся (от содействия Венесуэле), пока не добьемся ее свободы", — заявил Альмагро в видеообращении, размещенном в его микроблоге в Twitter.

— Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) 24 июня 2017 г.

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Он увязал свою отставку с освобождением политических заключенных в южноамериканской стране, созданием независимых от исполнительной власти верховного суда и национального избирательного совета, возвращением парламенту всей полноты его функций, открытием гуманитарного канала для поставок продовольствия и медикаментов, приостановкой процесса созыва учредительного собрания.

Заседание генеральной ассамблеи ОАГ завершилось в минувшую среду в мексиканском Канкуне без принятия какого-либо заявления по ситуации в Венесуэле. Президент Мадуро назвал ее итоги триумфом суверенитета и независимости своей страны.