Шредер: нужны разумные отношения с РФ для мира и стабильности в Европе

СУХУМ, 25 июн — Sputnik. Бывший канцлер Германии Герхард Шредер подчеркнул необходимость выстроить "разумные" отношения с Россией, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Focus.

Шредер заявил, что "мир и стабильность в Европе" возможны при наличии "разумных отношений" с "большим соседом" Россией. Он выразил уверенность в том, что лидер СДПГ, кандидат партии на пост канцлера Мартин Шульц будет "работать над этим".

Кроме того, экс-канцлер подчеркнул, что Германия должна противостоять США при администрации президента Дональда Трампа в вопросах обороны и торговли.

Парламентские выборы в Германии, по итогам которых будет избран канцлер, пройдут 24 сентября.