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Кадр из фильма Мешок без дна

"Мешок без дна": самая странная сказка

© ММКФ
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В конкурсной программе 39-го Московского международного кинофестиваля участвует фильм "Мешок без дна" режиссера Рустама Хамдамова. Это первый фильм режиссера после очень долгого перерыва.

Корреспондент Sputnik Лев Рыжков посмотрел фильм и узнал историю его создания, которая сопоставима по увлекательности с самой картиной.

Аристократия, богатыри и грибные люди

Что я ожидал увидеть? А что вы сами можете предположить, услышав название "Мешок без дна"? Боевик это? Вряд ли. И не ужасы, и не мелодрама – про мешок-то. Скорее, казалось автору этих строк, это будет что-то восточное. Сказка с минаретами, мудрецами и непередаваемым, как сладкий рахат-лукум, восточным колоритом. А что? Умная сказка в духе Ходжи Насреддина вполне закономерна в качестве opus magnum большого мастера, уроженца Ташкента. 

Но экранная действительность, конечно же, оказалась несколько другой. И даже совсем непредставимой, чего уж тут лукавить. 

Начнем с того, что изображение на экране оказалось черно-белым. А действие началось в некоем дворце – примерно так на излете XIX века. Блещут роскошью залы, стоят в чехлах стулья – не исключено, что и мастера Гамбса. На этих стульях сидят юные офицеры, и один из них наяривает пальцами по чехлу, как по воображаемой клавиатуре, какую-то "Апассионату". 

Кадр из фильма Синяя бездна
© Фото: https://www.kinopoisk.ru
"Синяя бездна": не нужен нам берег турецкий!

Входят две дамы в кринолинах. Одна из них – Светлана Немоляева. Вторая – кто-то вроде великой княгини. И вот великая княгиня предупреждает: князя не волновать, он нервничает. И чтоб без убийств! А то была предыдущая чтица – так она накидала трупов, и за каждый заломила по пятьдесят рублей. Пришлось ее уволить. "Ну, что вы! – говорит чтица в исполнении Светланы Немоляевой. – Убийство будет всего одно. За ту же цену".

А потом мы оказываемся на какой-то лужайке. Под деревом лежит тело молодого человека. В груди – стрела. На щеке – вырезана буква "Y". Мимо проходит витязь. Вот реальный такой древнерусский витязь – в шлеме-шишаке, в кольчуге. Видит тело. Останавливается. Потом вдруг – раз! – и начинает гонять пинками человека-гриба. А у гриба у этого дома – дети-грибочки и сокровища, неизвестно откуда взявшиеся.

Вы не думайте, что мне привиделось: так оно все на экране и есть. Такой вот неожиданный даже не сюрреализм, а что-то, чему и название не подберешь.

Потом оказывается, что про витязей и грибов-гуманоидов – это Светлана Немоляева читает рассказ князю-алкоголику. 

А на лужайке дело разворачивается каким-то своим очень странным чередом. Витязь устраивает расследование. Задействует прекрасную царевну в кокошнике, Бабку-Ёжку, калик перехожих. Кто-то из них врет, как сивый мерин. И вроде бы сказка перед нами, но какая-то недобрая. Не то, к чему с детства привыкли. 

И вдруг я понял, что все это мне напоминает.

Дальний родственник "Великолепной семерки"

"Это же Акутагава Рюноскэ! – сообразил я. – Классик японской литературы. А экранизировали его знаменитую новеллу "В чаще"!". Забегая вперед, скажу, что так оно и оказалось.

Новелла "В чаще" знаменита в мире кино. Еще в 1950 году великий японский режиссер Акира Куросава экранизировал ее вместе с другим рассказом классика "Ворота Расёмон". И получился знаменитый фильм "Расемон". Куросаве за этот фильм дали "Оскара". Притом надо знать, что номинацию "Лучший фильм на иностранном языке" учредили специально для этого фильма.

Кадр из фильма Мумия
© Фото: https://www.kinopoisk.ru
"Мумия": чудеса пластической хирургии и кусачие брюнетки

Дальше интересней. Сюжет, как то часто бывает, утянули в Голливуд. Там переработали, переосмыслили. И появился фильм "Великолепная семерка". Из которого, в свою очередь, выросло несколько римейков. А апофеозом сюжета – уже неузнаваемого – стала "Омерзительная восьмерка" Квентина Тарантино, закрывшая тему детективов-самураев талантливым постмодернистским глумом.

В общем, вот от какого витиеватого древа отпочковался "Мешок без дна". Но отпочковался, заметим, сразу от корней, не от "семерок-восьмерок" – от литературного первоисточника. 

И тут уже изящество замысла предстало перед вашим рецензентом во всей красе. Осталось только отключить здравый смысл и просто получить удовольствие от этой талантливой игры аллюзий и смыслов. 

Добавлю, что Акутагава – не единственный источник. Есть и русские народные сказки. И "Тысяча и одна ночь" – тоже есть. Это достаточно известный сюжет о бездонном мешке, который незадачливый купец приволок на ярмарку, а его украл мошенник. Купец кричит: "Отдай! Он мой!". "А чем докажешь?" — огрызается жулик. И действительно – чем? Если бездонный мешок материализует все, что ни пожелаешь. Это, наверное, самая парадоксальная и абсурдистская сказка цикла "Тысяча и одна ночь". 

А в целом сюжет напоминает узбекский ковер тонкой работы. Основа этого ковра – русский фольклор, лешие, богатыри, бабки-ежки. Орнамент – "Тысяча и одна ночь". А сюжетные узоры – уже японец Акутагава Рюноскэ. Такой вот интернациональный ковер.

По воздействию – это примерно как Дэвид Линч. Но роднее, добрее. И не столько психоделические ребусы перед нами, сколько копилка парадоксов, рассыпанные щедрой рукой зерна мудрости.

Кадр из фильма Мешок без дна
ММКФ
Кадр из фильма "Мешок без дна"

Фильм-долгострой

Просмотр публику озадачил. Конечно, киношники на фестивале видели всякое, но даже эти люди, которых трудно чем-то удивить, были в некотором недоумении. Поэтому пресс-конференция Рустама Хамдамова происходила фактически при аншлаге. Журналисты тянули руки, вскакивали с мест.

Так получилось, что новый фильм Хамдамова зрители ждали более четверти века. До этого последней крупной работой мастера была красивая и, так получилось, скандальная картина "Анна Карамазофф" с французской звездой Жанной Моро в главной роли. 

"Картина получилось просто, — рассказал Хамдамов. – Для Госкино нужно было написать сценарий картины для детей. И я переписал под детскую сказку новеллу Акутагавы Рюноскэ. Название "Мешок без дна" — очень подходит по смыслу. Светлана Владимировна читает сказку № 295 из "Тысячи и одной ночи", которая называется "Бездонный мешок". Но смысл, конечно, шире, потому что героиня отвечает на много вопросов. И получается, что дна у этих вопросов нет". 

Сам фильм снимался больше пяти лет. За это время сменилось множество операторов и звукорежиссеров. 

"У нас постоянно не было денег, — рассказал Рустам Хамдамов. – Два актера успели уйти на тот свет, пока мы снимали, а Елена Морозова родила двоих детей".

Дворцовые сцены снимали в Санкт-Петербурге. Это – заброшенный дворец в промышленной зоне. По словам режиссера, в очереди на съемки в его интерьерах стояло двенадцать съемочных групп. "И все не могли дождаться, когда же мы уйдем оттуда", – добавил Хамдамов. 

В общем, констатируем: фильм получился глубокий, загадочный и, возможно, самый необычный в конкурсной программе. Так что стоит, наверное, подержать за него кулачки.

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