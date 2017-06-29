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Флаги России и ЕС. Архивное фото

Новые экономические санкций ЕС против РФ официально вступили в силу

© Sputnik. Владимир Сергеев
Новости
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Санкции вступают в силу после того, как их публикуют в Официальном журнале Евросоюза.

СУХУМ, 29 июн – Sputnik. Решение о продлении санкций Евросоюза против РФ до 31 января 2018 года опубликовали в Официальном журнале ЕС и вступает в силу, сообщает РИА Новости.

В среду Совет ЕС по письменной процедуре, не предполагающей проведения заседаний, принял официальное решение о продлении на полгода экономических ограничительных мер против РФ, действующих до конца июля 2017 года. Таким образом Совет закрепил политическое решение, принятое лидерами стран-членов Евросоюза на саммите 22 июня.

Маяк торгового порта Ялты
© Sputnik. Сергей Мальгавко
Еще на год: Евросоюз продлил санкции против Крыма

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Крыму и на Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. Саммит ЕС в марте 2015 года связал срок действия экономических санкций с полной имплементацией "минских соглашений".

В ответ на принятые Западом меры Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Москва не раз заявляла, что считает абсурдным увязывать санкции с реализацией минских договоренностей по Украине, поскольку Россия не является стороной внутриукраинского конфликта и субъектом соглашений по урегулированию. Также Москва неоднократно заявляла, что говорить с РФ на языке санкций контрпродуктивно.



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