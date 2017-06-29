Штраф наложили на Украину за препятствие участию Самойловой на "Евровидении"

СУХУМ, 29 июн — Sputnik. За запрет на выступление конкурсантки из России Юлии Самойловой на конкурсе "Евровидение" национальную общественную телерадиокомпанию Украины (НОТУ) оштрафовал Европейский вещательный союз (EBU), сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

"В соответствии с правилами конкурса НОТУ получила уведомление об этом штрафе", — заявил агентству представитель EBU. Он отказался уточнить размер штрафа.

Ранее Европейский вещательный союз (EBU) заявлял, что Украине грозит крупный штраф из-за серьезных задержек при организации песенного конкурса "Евровидение-2017", прошедшего в Киеве, и нежелания сотрудничать с EBU по поводу участия России в конкурсе.

© Sputnik. Виталий Залесский Португалия приняла эстафету конкурса "Евровидение" на 2018 год

Председатель НОТУ Зураб Аласания заявлял, что Киев намерен обжаловать решение о штрафе из-за нарушения Украиной правил организации "Евровидения", сумма такого штрафа может составить до 200 тысяч евро.

В пресс-службе EBU сообщили, что Европейский вещательный союз не намерен накладывать санкции на российский "Первый канал" за отказ транслировать музыкальный конкурс "Евровидение" в 2017 году, однако телеканалу будет сделан выговор за неучастие в обязательной встрече глав делегаций.

Украина получила право принять "Евровидение-2017" после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Представлять Россию на конкурсе "Евровидение" должна была Юлия Самойлова с песней о любви Flame Is Burning, однако Служба безопасности Украины запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Европейский вещательный союз предлагал России транслировать конкурс через спутник либо сменить конкурсанта. На "Первом канале" назвали эти варианты неприемлемыми и не сочли возможным транслировать конкурс.