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Гидрометцентр

МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Москве: объявлен желтый уровень опасности

© Sputnik. Евгений Биятов
Новости
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Несколько дней назад в Москве и Московском регионе прошла волна обильных осадков. Желтый уровень погодной опасности означает, что погода потенциально опасна.

СУХУМ, 3 июл — Sputnik. Синоптики и МЧС предупредили о значительном ухудшении погоды в первой половине понедельника в Москве, порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду, возможны повреждения линий электропередачи и падение деревьев, сообщает РИА Новости.

Ранее Гидрометцентр из-за сильного ветра, дождя и грозы в Москве объявил в понедельник о желтом уровне погодной опасности (погода потенциально опасна).

"На основании прогноза синоптиков (Росгидромет) в ближайший час с сохранением на день 3 июля в городе Москве и Московской области местами ожидается гроза, дождь, местами сильный, при грозе усиление ветра с порывами 12-17 метров в секунду", — говорится в сообщении МЧС.

По данным МЧС, в случае ухудшения погоды возможны скопление воды на дорогах, затруднения в движении транспорта и дорожно-транспортные происшествия, повреждения линий электропередачи, повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укреплённых рекламных конструкций, повреждение разрядами молний не оборудованных громоотводом объектов.



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