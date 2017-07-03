Синоптики прогнозируют сильную жару на Кубани

СУХУМ, 3 июл — Sputnik. Экстренное предупреждение о сильной жаре объявили на Кубани, столбики термометров достигли 38°С, сообщает телеканал "Кубань 24".

© Sputnik. Вячеслав Реутов Врач: не выходите на улицу без крайней необходимости

"На природе стоит соблюдать осторожность. В такую погоду лучше не разводить костры возле сухой травы и поваленных деревьев. Медики советуют поменьше находиться на открытом солнце и не забывать о головных уборах, а также специальных аэрозолях против клещей", — сообщили в эфире телеканала.

По данным на сайте Ставрополье TV, спасатели Ставрополья предупреждают о сильной жаре, которая продержится несколько дней в северной и восточной частях края.

По данным ставропольского гидрометцентра, с 13:00 до 17:00 температура может достигать 40-градусной отметки.

Проявить осторожность следует жителям и гостям региона: жара грозит обострением сердечно-сосудистых заболеваний и тепловыми ударами.



