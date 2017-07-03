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Заседание суда

Амбарцум Кешещян приговорен к 20 годам за убийство дочери

© Sputnik.
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Тело ученицы четвертого класса Вержине Сурменелян с признаками насильственной смерти было обнаружено 2 декабря 2013 года в заброшенном доме по улице Железнодорожный проезд в селе Гумиста Сухумского района.

СУХУМ, 3 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. Верховный суд Абхазии приговорил Амбарцума Кешещяна к 20-ти годам колонии строгого режима за организацию похищения собственной дочери и ее убийства. Это решение было оглашено на судебном заседании в понедельник 3 июля.

Генеральная прокуратура просила суд назначить Амбарцуму Кешещян наказание в виде пожизненного заключения, однако суд назначил ему 20 лет колонии. По версии прокуратуры, убийством дочери Амбарцум Кешищян пытался скрыть факт того, что он ее изнасиловал. Вместе с тем следствием было установлено, что Кешищян заставил своего соучастника Михаила Буряка изнасиловать дочь, после чего отец ее убил. Тем самым он пытался переложить ответственность на Михаила Буряка, которому решением суда назначен срок заключения 19 лет колонии строгого режима. 

"Срок отбытия наказания Амбарцума Кешещяна исчислять с момента фактического задержания, 29 июля 2015 года. Меру пресечения до вступления приговора в законную силу оставить прежней – заключение под стражей", — сказала председательствующий судья Мимоза Цушба.

По вступлению приговора в законную силу, вещественные доказательства по делу должны храниться в Верховном суде, добавила она. 

Председательствующий судья отметила, что приговор Верховного суда может быть обжалован в Кассационной коллегии по уголовным делам Верховного суда Республики Абхазия в течение 15 рабочих дней со дня вручения получения сторонами полного текста приговора.

Тело Вержине Сурменелян 2 декабря 2013 года с резаными ранами шеи и с признаками изнасилования было обнаружено в заброшенном доме в селе Гумиста Сухумского района. 

 



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