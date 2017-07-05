Ответ на санкции Запада: Кабмин РФ продлил продовольственное эмбарго

СУХУМ, 5 июл — Sputnik. Запрет на ввоз в Россию отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из стран, продливших свои санкции против России, в том числе США, Канады, Австралии, стран ЕС, Украины, продлен до 31 декабря 2018 года, сообщает РИА Новости.

© Sputnik. Владимир Сергеев Новые экономические санкций ЕС против РФ официально вступили в силу

Совет ЕС 28 июня принял официальное решение о продлении на полгода экономических ограничительных мер против РФ, действующих до конца июля 2017 года. Президент России Владимир Путин 30 июня подписал указ о продлении ответных мер на санкции Запада до 31 декабря 2018 года.

"Продлен с 1 января по 31 декабря 2018 года запрет на ввоз в Россию отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются Соединённые Штаты Америки, страны Европейского союза, Канада, Австралия, Королевство Норвегия, Украина, Республика Албания, Черногория, Республика Исландия и Княжество Лихтенштейн", — говорится в сообщении.

Отмечается, что эти ограничения направлены на распространение специальных ответных экономических мер на отдельные государства с учетом степени их вовлеченности в санкционный режим против России.