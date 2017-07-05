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Последнее пленарное заседание Госдумы РФ

В КПРФ предложили ответить Польше на закон о сносе советских памятников

© Sputnik. Сергей Кузнецов
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В Польше 22 июня проголосовали за внесение поправок в закон о запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя в названиях зданий и объектов. Документ предусматривает снос памятников советской эпохи, в том числе воинских.

СУХУМ, 5 июл — Sputnik. Разорвать дипломатические связи с Польшей и отозвать российского посла из-за принятого в этой стране закона о сносе советских памятников, предложил депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов, сообщает РИА Новости

"Мы должны к концу дня принять обращение в отношении того закона, который принял польский Сейм. В нашем обращении должно быть предусмотрено сегодня же к вечеру разорвать дипломатические связи, отозвать посла своего (РФ в Польше), польского прогнать, всякую торговлю в Польше закрыть", — сказал Харитонов на заседании Госдумы.

Он подчеркнул, что в Польше погибли 600 тысяч солдат Красной армии.

Нижняя палата (сейм) парламента Польши 22 июня проголосовала за внесение поправок в закон о запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя в названиях зданий и объектов. Документ предусматривает снос памятников советской эпохи, в том числе воинских. По подсчетам Института национальной памяти Польши, отвечающего за мемориальную работу, закон о декоммунизации коснется около 230 памятников Красной армии.



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