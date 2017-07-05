17:33 05 Июля 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 26°C
Прямой эфир
Поиск
График

Ученые прогнозируют увеличение численности населения Земли к 2100 году

© Fotolia/ violetkaipa
Новости
Получить короткую ссылку
3111

Эксперты ООН проанализировали вероятную демографическую динамику до 2100 года и пришли к неутешительным выводам. Sputnik рассказывает, кто будет населять постсоветское пространство через столетие.

СУХУМ, 5 июл — Sputnik, Антон Курилкин. Опубликованный в начале июня доклад Департамента по экономическим и социальным вопросам Секретариата ООН зафиксировал множество демографических парадоксов. Sputnik разобрался в трендах на ближайшее столетие и рассказал, как грядущие перемены отразятся на странах постсоветского пространства.

Средняя продолжительность жизни в России значительно увеличилась: с 66,6 лет в начале 1990-х до 71,2 в 2017 году. К концу века этот показатель возрастет до 83,4. С момента распада СССР средняя продолжительность жизни во всех странах постсоветского пространства выросла. Причин для такого роста несколько, но главная – улучшение качества жизни. 

Это глобальный тренд: такая динамика прослеживается во всех странах мира без исключения. И, казалось бы, можно сделать позитивный вывод: условия жизни становятся более комфортными, а мир – безопасней, однако перемены неизбежно приведут к старению населения, и на фоне снижения рождаемости – к его вымиранию. Эксперты приходят к шокирующим выводам: уже к 2050 году людей старше 80 лет на земном шаре станет втрое больше (425 миллионов). 

В чем парадокс?

Численность населения планеты стремительно растет. В 2017 году население Земли вырастет до 7,55 миллиарда человек. Этому способствует средняя продолжительность жизни на отметке 71,9, а также высокий коэффициент фертильности (среднее число рождений на одну женщину), который составляет 2,47.

При этом в большинстве постсоветских стран население вымирает: серьезные опасения вызывает ситуация в Латвии, Литве, Молдове и Украине. Позитивная динамика сохраняется лишь в странах Центральной Азии и Азербайджане. 

В советские годы наблюдался противоположенный тренд. Население всех республик кроме Беларуси, Эстонии, Латвии, РСФСР и Украины во второй половине восьмидесятых увеличивалось. Демографическая ситуация кардинальным образом изменилась в 1990-е годы, когда численность населения стран бывшего СССР начала резко сокращаться. К началу XXI века позитивная динамика сохранялась лишь в странах Центральной Азии и Азербайджане.

Население земли в 2017 году
© Sputnik.
Население земли в 2017 году

2050 год: начало вымирания

К середине века демографическая ситуация в постсоветских странах будет только ухудшаться. Численность населения на территории бывшего СССР сократится на 2,2 миллиона, а средняя продолжительность жизни составит 77 лет. Дольше всех будут жить эстонцы – в среднем 82 года и 9 месяцев, а в Туркменистане продолжительность жизни будет наименьшей (71,6 года).

Как предсказывают эксперты ООН, позитивная ситуация сохранится в Азербайджане и странах Центральной Азии, но ненадолго – после 2050 года Азербайджан и Узбекистан, как и страны Европы, начнут вымирать.

Популяция человечества достигнет планки в 9,7 миллиарда человек. Самым густонаселенным континентом останется Азия.  По численности населения Индия обгонит Китай на 300 миллионов человек, а Нигерия вытеснит США с третьего места. Россия окажется в этом списке на 15-м месте.

Население земли к 2050 году
© Sputnik.
Население земли к 2050 году

В конце столетия

По расчетам специалистов ООН, в 2100 году численность населения Земли поднимется до отметки 11,1 миллиарда. Почти во всех постсоветских государствах этот показатель будет падать. В Узбекистане будут проживать порядка 38 миллионов граждан, в Армении — всего 1,8 миллиона человек, а в Эстонии — меньше одного миллиона. 

В отношении Украины эксперты пришли к неутешительным выводам: в 2100 году здесь будет проживать на 16 миллионов человек меньше, чем в 2017.

Население земли к 2100 году
© Sputnik.
Население земли к 2100 году



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Анатолий Бибилов
    Братский визит

    Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов посетит с официальным визитом Абхазию, где встретится с со своим коллегой Раулем Хаджимба.

  • Бизнесмен, фото из архива
    Денежный поток

    Российские компании резко увеличили инвестиции в Азербайджан. В их поле зрения – строительство, медицина, пищепром, финансы и другие отрасли.

  • Армянские вина
    Истина в вине

    В случае принятия поправок в Закон «О рекламе» на российском ТВ разрешат рекламу вин из Армении, Беларуси, Киргизии и Казахстана.

  • Валерий Шишкин
    Солнце на продажу

    Алматинец с помощью солнечных батарей производит больше электричества, чем потребляет сам, а остатки продает государству.

  • Водительское удостоверение Кыргызской Республики. Архивное фото
    Право на права

    Совет Федерации РФ поддерживает предложение о разрешении кыргызстанцам работать в России по национальным водительским удостоверениям.

  • Кот пьет молоко
    Молоко и вредность

    Россельхознадзор ввел запрет на поставки молочной продукции одного белорусского комбината, еще четыре предприятия – на контроле.

  • Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев, архивное фото
    Балтийская мифология

    Миф о «российской угрозе» помог странам Балтии опередить балканские государства в присоединении к ЕС и НАТО, считает сенатор Косачев.

  • Люди на улицах Вильнюса
    В ожидании войны

    Две трети населения Литвы опасаются военного конфликта на территории страны – рост подобных настроений фиксируется уже второй год.

  • Блошиный рынок
    Миллиард безработным

    Свыше одного миллиарда леев намерены выделить власти Молдовы на борьбу с безработицей. Но безработные не спешат начать трудиться.

  • Анатолий Бибилов
    Братский визит

    Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов посетит с официальным визитом Абхазию, где встретится с со своим коллегой Раулем Хаджимба.

  • Бизнесмен, фото из архива
    Денежный поток

    Российские компании резко увеличили инвестиции в Азербайджан. В их поле зрения – строительство, медицина, пищепром, финансы и другие отрасли.

  • Армянские вина
    Истина в вине

    В случае принятия поправок в Закон «О рекламе» на российском ТВ разрешат рекламу вин из Армении, Беларуси, Киргизии и Казахстана.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

VII Всероссийская премия Выпускник-2017
Салют на Красной площади и воздушные шары у мечети: неделя в объективе
Гори, гори ясно: как МВД уничтожало вещдоки
Гори, гори ясно: как МВД уничтожало вещдоки
МЧС
Как попасть в МЧС

Соцсети

Sputnikabkhazia