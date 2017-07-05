Дальнейшие шаги к миру в Сирии обсудили стороны переговоров в Астане

СУХУМ, 5 июл — Sputnik. В Казахстане проходит очередной раунд переговоров в рамках Астанинского процесса по сирийскому урегулированию.

Двусторонние встречи между делегациями во вторник проходили в закрытом режиме. В среду планируется проведение общего пленарного заседания с участием всех сторон переговорного процесса, включая сирийскую оппозицию.

Уже сейчас можно подвести промежуточные итоги. В ходе первого дня правительство Сирии обсудило механизм работы зон безопасности. Контроль сирийских зон деэскалации со стороны стран-гарантов может быть введен на три месяца с возможностью продления. Контроль за зонами будет распределен следующим образом: на севере — Турция и Россия, в центре — Иран и Россия, на юге — Россия.

Астана стала площадкой для переговоров уже в пятый раз. Встречу пытались сорвать – ранее в СМИ появилась информация о подготовке боевиками провокации в Сирии.

Сообщалось, что террористы из группировки "Джебхат ан-Нусра" планируют атаку с применением химоружия в городах Хан-Шейхун и Кефрайя. Запланированные обсуждения в итоге состоялись, однако не все участники переговорного процесса смогли прибыть в столицу Казахстана.

Без оптического прицела

Напряженная обстановка в Сирии не помешала участникам сесть за стол переговоров. Помимо основных пунктов повестки, планируются двусторонние встречи со всеми сторонами конфликта.

К режиму перемирия присоединились около 65 вооруженных оппозиционных групп, а на переговоры в Астану, помимо делегаций стран-гарантов и рабочей группы правительства Сирийской Арабской Республики, прибыли девять представителей вооруженной сирийской оппозиции.

В очередной раз Астанинская площадка стала местом для прямого диалога официального Дамаска и оппозиции. Как и ранее, участники переговоров рассматривают такую встречу, как очередной реальный шаг к установлению мира в регионе.

Так, за столом переговоров с делегатами от правительства Сирии станут не внешнеполитические оппоненты и организации, а представители тех, кто с оружием противостоит режиму официальных властей САР. Следовательно, возрастают шансы на достижение конкретных результатов и сближение позиций тех, кто привык смотреть друг на друга через оптический прицел.

Ожидалось, что сирийскую оппозицию возглавит лидер движения "Джейш аль-Ислам" Мохаммед Аллуш, однако в Астану он не прибыл. Ранее члены "Южного фронта" также отказались от участия в переговорах, ссылаясь на сложную ситуацию в зонах соприкосновения, но они все-таки вошли в состав группы приехавших в Астану оппозиционеров.

© Sputnik. Сергей Гунеев Путин и Си Цзиньпин обсудили КНДР и Сирию

На сирийских переговорах также будут присутствовать наблюдатели от стран-участниц Астанинского процесса. Кроме того, среди участников отмечена делегация из Иордании и рабочая группа ООН во главе со специальным представителем по Сирии Стаффаном де Мистура, который уже успел заявить о конструктивном характере начавшегося переговорного процесса.

Событие освещают десятки иностранных журналистов. Как ожидается, второй день переговоров станет более открытым для представителей СМИ – участники выйдут к представителям прессы и дадут подробные комментарии.

Что стоит на повестке переговоров

Главным вопросом в рамках Астаны-5 станет снижение напряженности в Сирии, а также реализация меморандума о создании четырех зон деэскалации. Стороны рассмотрят установление вдоль границ зон безопасности контрольно-пропускных и наблюдательных пунктов.

Ключевое значение имеют и такие вопросы, как определение и согласование границ и карт таких зон, документов, регламентирующих деятельность сил контроля мирного урегулирования.

Кроме того, в центре обсуждений окажутся вопросы разминирования культурных объектов в Сирии, которые находятся под защитой ЮНЕСКО и входят в список всемирного наследия этой международной организации.

Ожидается, что дополнительно будут проработаны положения о координационном центре, на который возлагается мониторинг общей ситуации в зоне напряженности и согласование совместных действий сторон, вовлеченных в процесс урегулирования конфликта.

В рамках Астаны-5, кроме прочего, предполагается обсудить создание Сирийского комитета национального примирения. Результатом пятой встречи в рамках межсирийских переговоров в Астане может стать и договоренность об освобождении заключенных, которую страны-гаранты не успели заключить в ходе майского раунда переговоров.

В текущем году участники переговорного процесса уже встречались в Астане четыре раза: в январе, феврале, марте и мае. Основным результатом стало согласование положения о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии и подписание Россией, Турцией и Ираном меморандума о создании зон деэскалации в Сирии. Согласно документу, любые боевые действия в зонах деэскалации на территории Сирии прекращены с 6 мая.