Фермер из Италии нарисовал портрет Путина на своем поле

СУХУМ, 5 июл — Sputnik. Итальянский фермер Дарио Гамбарин при помощи трактора и плуга изобразил на своем поле близ Вероны гигантский портрет президента России Владимира Путина, передает Sputnik Армения.

Это творение он приурочил к саммиту G20, который пройдет в немецком Гамбурге 7 — 8 июля.

Для того чтобы создать портрет Владимира Путина, ширина которого составляет 135 метров, фермер использовал трактор.

​Портрет хорошо видно только с большой высоты. При этом Гамбарин подписал его фамилией президента на русском языке.

Фермер рассказывает, что при подготовке к такого рода творчеству не проводит предварительно замеры поля, а уповает лишь на собственный глазомер и навыки управления трактором.