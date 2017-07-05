Фермер из Италии нарисовал портрет Путина на своем поле

СУХУМ, 5 июл — Sputnik. Итальянский фермер Дарио Гамбарин при помощи трактора и плуга изобразил на своем поле близ Вероны гигантский портрет президента России Владимира Путина, передает Sputnik Армения.
Это творение он приурочил к саммиту G20, который пройдет в немецком Гамбурге 7 — 8 июля.
Для того чтобы создать портрет Владимира Путина, ширина которого составляет 135 метров, фермер использовал трактор.
Italian "land artist" Dario Gambarin draws #Putin's face on a field to celebrate the incoming #G20 summit. #Russia #Italy #G20Hamburg pic.twitter.com/lLOTGDsYYE— ilcolonnello (@ilcolonnello) July 4, 2017
Портрет хорошо видно только с большой высоты. При этом Гамбарин подписал его фамилией президента на русском языке.
Фермер рассказывает, что при подготовке к такого рода творчеству не проводит предварительно замеры поля, а уповает лишь на собственный глазомер и навыки управления трактором.