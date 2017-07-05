22:30 05 Июля 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 22°C
Прямой эфир
Поиск
Кадр из фильма Фантастические твари и где они обитают

Фантастические твари вернутся на экран вместе с Джонни Деппом

© © Warner Bros.
Новости
Получить короткую ссылку
Темы:
Дом Кино Sputnik (53)
9 0 0

Фанаты вселенной Гарри Поттера ликуют: история о фантастических существах, ставшая основой для одного из самых популярных фильмов 2016 года, получила продолжение, и кинокомпания Warner Bros. приступила в Великобритании к съемкам второй части этого фильма

СУХУМ, 5 июл — Sputnik. Почти год назад, 31 июля 2016 года, британская писательница Джоан Роулинг публично заявила, что больше не напишет ни одной истории о Гарри Поттере, чем очень сильно расстроила преданных фанатов этой саги. Тем не менее, писательница продолжает развивать свою литературную Вселенную и пишет новые сценарии, где главными героями становятся некогда второстепенные персонажи, сообщает Sputnik Эстония.

В ноябре 2016 года на экраны вышел фильм "Фантастические твари и где они обитают". Сценарий этой картины стал производным по отношению к книгам о Гарри Поттере и посвящен событиям, произошедшим за 65 лет до начала приключений молодого волшебника.

Главным героем стал магический зоолог Ньют Саламандер, занимающийся классификацией фантастических зверей и существ, часть из которых живет в его магическом чемодане и периодически оттуда сбегает.

Первый фильм из этой серии с лихвой окупил расходы на его создание: при бюджете в 180 миллионов долларов его кассовые сборы в мире составили 814 миллионов долларов, 24 из которых пришлись на Россию. По этому показателю фильм "Фантастические твари и где они обитают" финишировал в 2016 году на четвертой строчке, уступив только "Книге джунглей", "Зверополису" и боевику "Первый мститель: Противостояние".

И вот теперь начаты съемки второго фильма. Помимо полюбившегося всем в роли Ньюта Саламандера актера Эдди Редмэйна в новом фильме сыграет звезда "Пиратов Карибского моря" Джонни Депп, который выступит в роли Геллерта Грин-де-Вальда — темного волшебника и самого опасного предшественника Волан-де-Морта. Их компанию дополнят такие известные актеры, как Зои Кравиц, Эзра Миллер, Кэтрин Уотерстон и Каллум Тёрнер.

По сюжету действие картины происходит в 1927 году — через год после событий первого фильма, когда Геллерт Грин-де-Вальд сбегает из тюрьмы, чтобы вновь начать творить зло, и остановить его может только молодой Альбус Дамблдор, которого сыграет Джуд Лоу.

Действие фильма перенесется из Нью-Йорка в Лондон и Париж, а авторы обещают показать некоторую связь с основными событиями книги о Гарри Поттере.

Картину снимают в "доме Гарри Поттера" — на студии "Ливсден", где с 2000 по 2011 год сняли восемь фильмов о молодом волшебнике. Премьера картины запланирована на 16 ноября 2018 года, но рейтинг ожидания этого фильма на портале "Кинопоиск" уже перевалил за отметку в 92%.

Темы:
Дом Кино Sputnik (53)


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Военные учения ЮВО на Северном Кавказе
    В ружье!

    Более двух тысяч военнослужащих базы ЮВО сегодня были подняты по тревоге и совершили марш на полигон Дзарцем

  • Колосья ячменя во время уборки на полях, фото из архива
    Хлебный дефицит

    Азербайджану необходимо увеличить производство твердых сортов пшеницы – в стране наблюдается рекордная зависимость импортных от зерновых.

  • Ереван
    Миллионом меньше

    Согласно прогнозу ООН, население Армении к 2100 году уменьшится на миллион человек, хотя в целом по планете значительно возрастет.

  • Депутат Сейма Латвии Андрей Элксниньш
    Хождение по мукам

    Новый мэр латвийского города Даугавпилс Андрей Элксниньш объяснил, почему в столице Латгалии неграждан мучают уже 20 лет.

  • Литовские солдаты, архивное фото
    Круговая оборона

    Министерство обороны Литвы выпустило «Белую книгу», в которой описывается оборонная политика государства – без России не обошлось.

  • Ночная гроза.
    Вспышка сверху

    Во время сильной грозы молния попала в самолет авиакомпании Air Moldova – пассажиры чудом спаслись.

  • Гулмурод Халимов, архивное фото
    Семейный подряд

    В Таджикистане убиты четверо родственников экс-командира ОМОН Гулмурода Халимова, воевавшего за ИГ и уничтоженного в Мосуле.

  • Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов
    Не до вас!

    Узбекистан не рассматривает вопрос о том, чтобы вновь стать участником Организации Договора о коллективной безопасности.

  • Мемориальный комплекс советским воинам-освободителям на южном берегу озера Раади
    "Бронзовый солдат-2"

    Эстонские националисты полны решимости избавить второй город страны, Тарту, от «оккупационного монумента» – мемориала советским воинам.

  • Военные учения ЮВО на Северном Кавказе
    В ружье!

    Более двух тысяч военнослужащих базы ЮВО сегодня были подняты по тревоге и совершили марш на полигон Дзарцем

  • Колосья ячменя во время уборки на полях, фото из архива
    Хлебный дефицит

    Азербайджану необходимо увеличить производство твердых сортов пшеницы – в стране наблюдается рекордная зависимость импортных от зерновых.

  • Ереван
    Миллионом меньше

    Согласно прогнозу ООН, население Армении к 2100 году уменьшится на миллион человек, хотя в целом по планете значительно возрастет.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

VII Всероссийская премия Выпускник-2017
Салют на Красной площади и воздушные шары у мечети: неделя в объективе
Выступили достойно: тренер по самбо рассказал об участии в соревнованиях в НКР
Выступили достойно: тренер по самбо рассказал об участии в соревнованиях в НКР
МЧС
Как попасть в МЧС

Соцсети

Sputnikabkhazia