Фантастические твари вернутся на экран вместе с Джонни Деппом

СУХУМ, 5 июл — Sputnik. Почти год назад, 31 июля 2016 года, британская писательница Джоан Роулинг публично заявила, что больше не напишет ни одной истории о Гарри Поттере, чем очень сильно расстроила преданных фанатов этой саги. Тем не менее, писательница продолжает развивать свою литературную Вселенную и пишет новые сценарии, где главными героями становятся некогда второстепенные персонажи, сообщает Sputnik Эстония.

В ноябре 2016 года на экраны вышел фильм "Фантастические твари и где они обитают". Сценарий этой картины стал производным по отношению к книгам о Гарри Поттере и посвящен событиям, произошедшим за 65 лет до начала приключений молодого волшебника.

Главным героем стал магический зоолог Ньют Саламандер, занимающийся классификацией фантастических зверей и существ, часть из которых живет в его магическом чемодане и периодически оттуда сбегает.

Первый фильм из этой серии с лихвой окупил расходы на его создание: при бюджете в 180 миллионов долларов его кассовые сборы в мире составили 814 миллионов долларов, 24 из которых пришлись на Россию. По этому показателю фильм "Фантастические твари и где они обитают" финишировал в 2016 году на четвертой строчке, уступив только "Книге джунглей", "Зверополису" и боевику "Первый мститель: Противостояние".

И вот теперь начаты съемки второго фильма. Помимо полюбившегося всем в роли Ньюта Саламандера актера Эдди Редмэйна в новом фильме сыграет звезда "Пиратов Карибского моря" Джонни Депп, который выступит в роли Геллерта Грин-де-Вальда — темного волшебника и самого опасного предшественника Волан-де-Морта. Их компанию дополнят такие известные актеры, как Зои Кравиц, Эзра Миллер, Кэтрин Уотерстон и Каллум Тёрнер.

По сюжету действие картины происходит в 1927 году — через год после событий первого фильма, когда Геллерт Грин-де-Вальд сбегает из тюрьмы, чтобы вновь начать творить зло, и остановить его может только молодой Альбус Дамблдор, которого сыграет Джуд Лоу.

Действие фильма перенесется из Нью-Йорка в Лондон и Париж, а авторы обещают показать некоторую связь с основными событиями книги о Гарри Поттере.

Картину снимают в "доме Гарри Поттера" — на студии "Ливсден", где с 2000 по 2011 год сняли восемь фильмов о молодом волшебнике. Премьера картины запланирована на 16 ноября 2018 года, но рейтинг ожидания этого фильма на портале "Кинопоиск" уже перевалил за отметку в 92%.