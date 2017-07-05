Лебедь в Норвегии поплатится жизнью за свою агрессию

СУХУМ, 5 июл – Sputnik. Власти коммуны Ус норвежского района Хордаланн решили усыпить лебедя, известного под кличкой "Капитан порта", из-за его агрессивного поведения, пишет Sputnik Латвия.

Решение было принято после того, как в прошлую пятницу лебедь напал на группу детей из детского сада и затащил одну девочку в воду. Это не первый случай, когда "Капитан порта" нападает на людей.

Havneskjefen møter vofsen. Hrsssss sa sjefen og vofsen gikk to steg tilbake. #havnesjefen #collie #knoppsvane #pyse #osøyro Публикация от Gjertrud (@gladegjertrud) Мар 5 2017 в 5:37 PST

Член муниципального совета коммуны Трине Рейертсен рассказала, что лебедя можно было бы перевезти из порта в другое место, однако власти приняли решение усыпить птицу, популярную в коммуне.

"Это очень грустно, но после нападения на детей у нас нет другого выбора. Он перешел черту. Было много других случаев, но после событий прошлой недели нас попросили об этом", заявила пресс-секретарь муниципального совета Мари Бруаруой.

Redd #havnesjefen #svaner #dyrevern #havnesjefenios #dyrevernet #dyrebeskyttelsen #dyrebeskyttelsenhordaland https://www.opprop.net/redd_havnesjefen_i_os_fra_a_bli_avlivet Публикация от Mariann Stokke (@bartegris) Июл 3 2017 в 3:45 PDT

Норвежский "Закон о защите природы" гласит, что местные власти могут усыплять представителей охраняемых видов, если те представляют опасность для людей.

Коммуна Ус в прошлом несколько раз оплачивала визиты ветеринара к лебедю, который уже несколько лет живет в местной гавани.

"Многие из нас к нему привыкли, и я понимаю, почему его любят", — сказала Бруаруой.

#havnesjefen #sommer #swan #båtliv #summer Публикация от Elisabeth Giske (@giskeelisabeth) Июн 6 2016 в 4:40 PDT

"Также нет сомнений в том, что к Капитану плохо относились. Многие видели, как его дразнили и гонялись за ним на лодках, возможно, поэтому он стал таким агрессивным", — добавила она.