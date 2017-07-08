Эксперты: переговоры Путина и Трампа дают надежду на дальнейшее развитие диалога

СУХУМ, 8 июл – Sputnik. Встреча Путина и Трампа свидетельствует о желании президентов двух стран отодвинуть отношения от опасной черты и принесла дипломатический успех в вопросе взаимодействия в Сирии, но проблема урегулирования на Украине не будет снята еще долго, считают опрошенные РИА Новости политологи.

По мнению экспертов, вероятно, открытыми в ближайшее время останутся также вопросы снятия санкций и признания присоединения к России Крыма, однако линии конструктивного взаимодействия выстраиваются, что дает перспективы для дальнейшего развития диалога.

После разговора Путина и Трампа глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал журналистам об итогах.

Глава МИД РФ подтвердил, что Россия и США готовы объявить о перемирии на юго-западе Сирии начиная с 9 июля, а разговор по северной зоне деэскалации продолжается. Как сообщил Лавров, стороны договорились, что безопасность вокруг зоны деэскалации на первых порах будет обеспечивать военная полиция РФ при координации с США и Иорданией.

Также была достигнута договоренность о создании российско-американского канала связи для продвижения урегулирования на Украине на основе минских соглашений. Глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что в Москве в ближайшее время ожидают представителя США по Украине Курта Волкера.

Лидеры стран также условились, что борьба с терроризмом и хакерством станут предметом российско-американского взаимодействия, договорились ускорить процедуры по назначению новых послов, обсудили дела находящихся в американских тюрьмах россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко.

Конструктивная позиция и демонстрация воли

По мнению руководителя Центра экономических и политических реформ Николая Миронова, итоги переговоров показали наличие конструктивной позиции со стороны США. "Это важно — это снимает во многом вопрос о том, что новое руководство США будет действовать так же, как предыдущее, — с таким негативным отношением ко всем позициям России", — уточнил политолог.

© Sputnik. Михаил Климентьев Первая встреча Путина и Трампа прошла в Гамбурге

Проведение с российским лидером продолжительных переговоров с выходом на конкретные решения было для Трампа "демонстративным шагом", считает член экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований (ИСЭПИ) Алексей Зудин. "Это была демонстрация его воли к реализации предвыборной программы в части наведения мостов с Россией", — пояснил эксперт.

По его мнению, американский лидер тем самым дал понять, что, несмотря на продолжающуюся в США антироссийскую кампанию, он не собирается отступать от заявленных ранее попыток найти общий язык с российским президентом.

"Нынешние переговоры свидетельствуют о том, что позитивный настрой российской стороны был подхвачен президентом Трампом", — полагает Зудин.

Большой успех

Одним из ключевых результатов встречи Миронов считает договоренности по Сирии, которые, с одной стороны, показывают конструктивный настрой президента США, с другой – говорят о том, что во многом у России получилось достигнуть там своих интересов.

"Потому что большего мы на данный момент, наверное, не могли бы сделать, имея в виду, что у нас нет своей коалиции большой мировой и большого числа союзников; поэтому это уже можно считать успехом. Понятно, что еще есть по северной зоне вопросы, но в целом можно говорить о том, что начинает устанавливаться статус-кво… Это можно считать большим дипломатическим успехом, если это действительно будет реализовано на практике", — пояснил эксперт.

На его взгляд, США сейчас не заинтересованы в том, чтобы вступать в конфликт с РФ по поводу Ближнего Востока. "Трамп показывает свое миролюбие в этом вопросе и желание договориться с Россией", — считает Миронов. В частности, по мнению эксперта, это заключается в нежелании США развязывать там длительную войну, где, в конечном счете, потребовалось бы их военное вмешательство.

Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов оценивает договоренность по деэскалации на юго-западе САР как рациональное решение и выгодный аргумент для американского лидера в споре с его оппонентами в США.

"Это очень важная инициатива, плюс ко всему она не вызовет противостояния на американском уровне и позволит показать Трампу, что он может решать вопросы безопасности. Это решение является очень хорошим, потому что выбивает аргументы у значительной части его оппонентов", — добавил эксперт.

И большие надежды

Хотя открытые вопросы остаются, прошедшая встреча дает перспективы и показывает отсутствие эскалации напряженности в отношениях двух стран, полагает Миронов. "По крайней мере, у нас отношения не ухудшаются, они лучше, чем были при Обаме, это перезагрузка во многом. Я думаю, что это позитивно стоит оценивать", — добавил политолог.

В свою очередь Зудин отметил, что достижение конкретных договоренностей позитивно для отношений, которые, по его мнению, находились в шаге даже не от "холодной", а от "гибридной войны" с угрозой прямых столкновений на третьих площадках, активными экономическими и информационными действиями друг против друга.

© Sputnik. Михаил Климентьев Путин рассчитывает на результативность встречи с Трампом

"Это все могло бы состояться, это все является реальной перспективой в том случае, если наши страны не смогут найти общего языка. И переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа как раз и говорят о желании обоих президентов улучшить отношения между нашими странами, отвести эти отношения от приближения к очень опасной черте", — полагает член экспертного совета ИСЭПИ.

Реализация договоренностей, — по крайней мере, ключевых, на его взгляд, "станет проверкой на прочность для внешнеполитического механизма США, поскольку там возможны реальные сбои".

"Мы знаем, что политическая борьба, несмотря на то, что выборы давно прошли, вокруг президента Трампа и вокруг внутриполитического и внешнеполитического курса страны до сих пор продолжается, до сих пор идет сильное противодействие президенту с самых разных сторон. И, действительно, реализация этих договоренностей станет проверкой на прочность для внешнеполитического механизма США", — отметил политолог.

Вопрос урегулирования на Украине остается открытым

По ситуации на Украине, как считает Миронов, в целом не было достигнуто никаких новых результатов; страна находится состоянии позиционной войны уже очень давно, сложилась тупиковая ситуация.

"Она (нынешняя ситуация — ред.), я думаю, еще долго будет продолжаться, потому что найти по ней какое-то решение невозможно. Либо Украина должна идти на уступки, либо должен как-то сворачиваться процесс суверенизации этих двух территорий, что невозможно — ни то, ни другое. Поэтому эта ситуация просто будет означать очень длительный переговорный процесс в будущем", — полагает эксперт.

При этом многое будет зависеть от того, что будет происходить все это время на Украине, уточнил собеседник агентства; если ситуация начнет обостряться, поскольку государственный режим весьма нестабилен, может последовать какой-то импульс для решения этого вопроса, однако при нынешнем руководстве страны все будет именно так, как сейчас.

Абзалов также уверен, что переговоры по ситуации на Украине еще предстоят. "Трамп тоже должен показать, что входит в эту историю", поскольку она может обеспечить ему дипломатическое лидерство в международном формате, пояснил собеседник агентства.

"Можно сказать, что Вашингтон пытается здесь усиливать свою роль. Москва уже может играть на противостоянии (канцлера ФРГ Ангелы) Меркель и Трампа, путем такого представителя интересов одного из них. То, что по этому вопросу приняты решения, говорит о том, что диалог не происходил по схеме "верни Крым — не верну". Очевидно, что Трампу хочется договориться", — заявил он.

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Договоренности по Украине между Россией и США также могут быть и сигналом для участников "нормандского формата" — Германии и Франции, полагает Абзалов; это сигнал о том, что если они не предложат свою инициативу, то останутся в стороне.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Страны Запада и Украина обвинили РФ во вмешательстве в дела соседнего государства. Москва неоднократно отвергала эти обвинения, заявляя, что не выступает стороной внутриукраинского конфликта в Донбассе и субъектом минских соглашений по урегулированию.

Экономика — отдельно, политика — отдельно

Абзалов уточнил, что при прежней администрации США экономические интересы на Украине были равны политической поддержке, но сейчас, как показала встреча, Трамп разделяет процессы, связанные с экономикой и переговорный процесс.

"То, что он сейчас дистанцируется от своих предыдущих заявлений, показывает, что внешняя американская политика рациональней. Его основная задача — договориться. Это человек-сделка. Если он делает деньги на Украине, это еще не значит, что он будет ее поддерживать. Фактически, все отношения США и Украины теперь будут заканчиваться на угле, газе", — предположил эксперт.

Миронов в то же время уточнил, что "полностью забросить украинцев" и вопрос урегулирования США все равно не могут. Вместе с тем, нынешние шаги Вашингтона в этом вопросе определяет, по мнению эксперта, нежелание платить за Украину.

"Они не хотят платить за Украину, не хотят тратить деньги на нее, постоянно давать кредиты и подталкивать к этому другие страны. В этом просто нет никакого интереса, потому что это ничего не дает — деньги уходят и дальше ничего не происходит", — пояснил Миронов.

Ранее украинский президент Петр Порошенко в ходе интервью трем украинским телеканалам заявил, что Украина закупит 2 миллиона тонн угля в американском штате Пенсильвания. При этом власти Украины заявили об отказе покупать уголь из Донбасса. В минувшую пятницу в украинском Минэнерго сообщили, что Украина в августе ждет первую партию угля из США в объеме 120 тысяч тонн.

Вопрос санкций долгосрочный

Миронов полагает, что открытыми пока останутся также вопросы отношения США к Крыму и возможности отмены санкций.

"По Крыму вряд ли мы найдем в ближайшее время какое-то решение — так же, как и в том, что касается правовой оценки действий России и, соответственно, правовой оценки с нашей стороны действий Запада на Украине. Это тупиковая ситуация, она, конечно, будет очень долго еще сохраняться. Но постепенно, я думаю, она будет просто переходить в состояние такой вынужденной нормальности", — предположил эксперт.

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Он отметил, что других вариантов решения нет, а движение назад и возвращение Крыма в состав Украины невозможно, кто бы ни был у власти в России, поскольку народ этого не хочет. "Я думаю, это в общем-то понимают и в Америке, но не могут сразу все это признать и принять, поэтому это будет, наверное, долго продолжаться", — считает Миронов.

В этом вопросе Вашингтон, даже если этого захочет Трамп, "просто не сможет совсем уж сблизиться с Россией", рискуя признанием Крыма вызвать разговоры и критику других игроков, в том числе в Европе, уточнил собеседник агентства.

"Это будет, конечно, мешать. Но выстраиваются линии конструктивного взаимодействия и помимо этого. И это очень хорошо, это дает перспективы. Я думаю, что дальше это может быть продолжено. Вопрос с санкциями, конечно, очень сложный и в ближайшее время, я думаю, тоже он не будет решен ни в ту, ни в другую строну, потому что это затрагивает очень многие интересы", — добавил эксперт.

Отношения РФ и ЕС ухудшились из-за ситуации на Украине. Страны Запада ввели ряд санкций в отношении России, Москва приняла ответные меры. При этом Москва неоднократно отвергала обвинения западных стран во вмешательстве в дела Украины, заявляя, что не является стороной внутриукраинского конфликта в Донбассе и субъектом минских соглашений по урегулированию. Россия также не раз заявляла, что разговаривать с Москвой на языке санкций контрпродуктивно.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".