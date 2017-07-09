19:10 09 Июля 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 24°C
Прямой эфир
Поиск
Шашлык

Вкусная мясная тройка рецептов: необычные блюда к столу

© Sputnik. Людмила Янковская
Новости
Получить короткую ссылку
72 0 0

Гурманы во всем мире постоянно ищут новые, пикантные рецепты хорошо известных блюд. Почему бы не приготовить что-то новенькое и необычное?

В рецептах Sputnik Беларусь— ребрышки с кофе, стейк с пивом и любимый практически всеми шашлык в оригинальном исполнении.

Ребрышки в сухом маринаде с кофе

Как бы странно это ни звучало, кофе прекрасно сочетается с мясом. Просто делаем из кофе со специями сухую приправу и натираем ребрышки. Готовится такое блюдо неприлично быстро и открывается с новой неожиданной стороны вкуса. Итак….

Нам понадобится:

 

  • Говяжьи или свиные ребрышки — 2 кг
  • Кофейные зерна темной обжарки — 3 ст. л.
  • Белый перец горошком — 0,5 ч. л.
  • Морская соль — 2 ч. л.
  • Паприка сушеная молотая — 2 ст. л.
    Ребрышки в сухом маринаде с кофе
    © Sputnik. Людмила Янковская
    Ребрышки в сухом маринаде с кофе

Сначала сделаем сухую приправу. Для этого смешиваем соль, измельченный перец, паприку и кофе до однородности.

Ребрышки в сухом маринаде с кофе
© Sputnik. Людмила Янковская
Ребрышки в сухом маринаде с кофе

Ребрышки перебираем, удаляем лишнее, складываем в контейнер и обваливаем их, тщательно покрывая ребра однородным слоем сухой приправы. И отправляем в холодильник на любое время, ребра прекрасно постоят в сухом маринаде сутки-другие.

Ребрышки в сухом маринаде с кофе
© Sputnik. Людмила Янковская
Ребрышки в сухом маринаде с кофе

Прежде чем ребрышки отправятся в готовку, решетку гриля прокаливаем, смазываем ее растительным маслом. Выкладываем ребрышки на решетку не очень плотно — и на угли.

Ребрышки в сухом маринаде с кофе
© Sputnik. Людмила Янковская
Ребрышки в сухом маринаде с кофе

Когда ребрышки будут почти готовы, уже слегка зарумянятся, снимаем решетку с огня, смазываем их при помощи кулинарной кисти  тонким слоем горчицы и снова отправляем на угли до полного приготовления.

Ребрышки в сухом маринаде с кофе
© Sputnik. Людмила Янковская
Ребрышки в сухом маринаде с кофе

Блюдо готово!

Ребрышки в сухом маринаде с кофе
© Sputnik. Людмила Янковская
Ребрышки в сухом маринаде с кофе

Шашлык в тосканском стиле

Этот рецепт подойдет для любителей специй, а где растут самые ароматные травы? Конечно, в Таскании! Итак…

Нам понадобится:

 

  • Свиные ребра — 2,5 кг
  • Оливковое масло — 2 ст. л.
  • Розмарин свежий
  • Соль — 1,5 ст. л.
  • Семена укропа — 1,5 ст. л.
  • Свежемолотый перец — 2 ч. л.
  • Сладкая паприка — 2 ч. л.
  • Измельченный красный перец — 1 ч. л.
  • Молотый кориандр — 1 ч. л.
  • Бальзамический уксус — 3 ст. л.
  • Молотый душистый перец — ½ ч. л.
Шашлык в тосканском стиле
© Sputnik. Людмила Янковская
Шашлык в тосканском стиле

Смешиваем специи. Свежий розмарин, тимьян и перец измельчаем. Специи поочередно перемалываем. Складываем ингредиенты в миску, добавляем оливковое масло и замешиваем кашицу из специй.

Шашлык в тосканском стиле
© Sputnik. Людмила Янковская
Шашлык в тосканском стиле

Мясо режем крупноватыми кусками, выкладываем в контейнер и сверху выливаем нашу кашицу из специй, тщательно перемешиваем. Закрываем контейнер и отправляем мясо в холодильник на пару часов. Мясо в таком маринаде может храниться долго, до недели.

Шашлык в тосканском стиле
© Sputnik. Людмила Янковская
Шашлык в тосканском стиле

Достаем мясо из холодильника, чтобы нагрелось до комнатной температуры. Шампуры протираем тряпицей, пропитанной подсолнечным маслом, и немного прокаливаем. Теперь можно нанизывать мясо, старайтесь оставлять расстояние между кусками. Вот и все, отправляем на угли и доводим до готовности.

Шашлык в тосканском стиле
© Sputnik. Людмила Янковская
Шашлык в тосканском стиле

Минуты за 2 до окончания приготовления снимаем мясо с углей, смазываем бальзамическим уксусом и еще минуты две готовим.

Шашлык в тосканском стиле
© Sputnik. Людмила Янковская
Шашлык в тосканском стиле

Стейк в пивном маринаде

Пиво — один из лучших маринадов для мяса, главное, это должно быть темное густое и насыщенное пиво, а если добавить к нему немного сладкой нотки в виде меда, получится отличное сочетание вкусов. Итак..

Нам понадобится

 

  • Свиные отбивные — 6 шт.
  • Темное пиво — 1 бутылка
  • Тимьян свежий
  • Розмарин свежий
  • Соль — 1 ст. л.
  • Чеснок — 6 зубчиков
  • Черный молотый перец 1 ч. л.
  • Мед — 4 ст. л.
  • Сахар — 2 ст. л.
  • Вода холодная или лед.
Стейк в пивном маринаде
© Sputnik. Людмила Янковская
Стейк в пивном маринаде

Займемся рассолом. 

Смешиваем пиво, соль, мед и сахар, заливаем это очень холодной водой или льдом (опционально равным полулитру воды). Рассол готов. Выкладываем в контейнер стейки, заливаем их рассолом. Закрываем контейнер и отправляем мясо мариноваться в холодильник минимум часа на 4, а еще лучше сделать это накануне вечером.

Стейк в пивном маринаде
© Sputnik. Людмила Янковская
Стейк в пивном маринаде

Пока стейки маринуются, сделаем для них кашицу из специй. Измельчим розмарин, тимьян, чеснок и перец, тщательно разотрем, ингредиенты должны дать немного сока.

Стейк в пивном маринаде
© Sputnik. Людмила Янковская
Стейк в пивном маринаде

Достаем стейки из рассола, с помощью кухонных полотенец вытираем практически насухо. Затем каждый стейк с двух сторон натираем кашицей из специй.

Стейк в пивном маринаде
© Sputnik. Людмила Янковская
Стейк в пивном маринаде

Выкладываем стейки на предварительно прокаленную и смазанную растительным маслом решетку гриля и отправляем на угли. Готовим стейки, периодически поворачивая, чтобы получилась равномерная аппетитная корочка.

Стейк в пивном маринаде
© Sputnik. Людмила Янковская
Стейк в пивном маринаде

Сытное и вкусное блюдо готово.

Стейк в пивном маринаде
© Sputnik. Людмила Янковская
Стейк в пивном маринаде

Приятного аппетита!



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Парламент Южной Осетии
    Доверия нет!

    Большинство депутатов парламента Южной Осетии проголосовали за вотум недоверия вице-спикеру Дмитрию Тасоеву.

  • Цех по производству сигарет, фото из архива
    Дорого дымить

    Пополнить бюджет и снизить число курильщиков Азербайджану поможет повышение цен на табачные изделия, считают во Всемирном банке.

  • Заграничная виза
    Безвиза не будет

    Посольство США в Армении распространило сообщение, в котором опровергло слухи о возможной отмене въездных виз между двумя странами.

  • Верблюд, архивное фото
    Атака черных вдов

    Пауки каракурты, из рода черных вдов, нападают на верблюдов в Атырауской области Казахстана – их жертвами уже стали шесть животных.

  • Легкая летняя сангри. Архивное фото
    Жажда – все!

    Соль от потливости, смешанные ткани вместо дорогого шелка — специалисты рассказали, как пережить знойный июль без проблем.

  • Центр занятости населения
    Тунеядцы 2.0

    Новая концепция декрета президента №3 «О предупреждении социального иждивенчества» поступила на рассмотрение в администрацию Лукашенко.

  • Сотрудник отделения офтальмологии
    Стачка без конца

    На встрече семейных врачей с премьер-министром не удалось достичь компромисса по важным вопросам – забастовка продолжается.

  • Судно-перевозчик сжиженного природного газа, архивное фото
    Сектор газа

    Поставки сжиженного газа из Соединенных Штатов Америки в Литву начнутся в августе этого года, заявила президент Даля Грибаускайте.

  • Правительство Молдовы
    Обновить кабинет

    Депутаты молдавского парламента утвердили законопроект по реформе исполнительной власти.

  • Парламент Южной Осетии
    Доверия нет!

    Большинство депутатов парламента Южной Осетии проголосовали за вотум недоверия вице-спикеру Дмитрию Тасоеву.

  • Цех по производству сигарет, фото из архива
    Дорого дымить

    Пополнить бюджет и снизить число курильщиков Азербайджану поможет повышение цен на табачные изделия, считают во Всемирном банке.

  • Заграничная виза
    Безвиза не будет

    Посольство США в Армении распространило сообщение, в котором опровергло слухи о возможной отмене въездных виз между двумя странами.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Официальная встреча делегации Республики Южная Осетия во главе с Президентом Анатолием Бибиловым на государственной границе по реке Псоу
Визит президента: Анатолий Бибилов в Абхазии
Третья ночь беспорядков в Гамбурге
Третья ночь беспорядков в Гамбурге
Как питаться в жару
Как питаться в жару

Соцсети

Sputnikabkhazia