Разгрузка углеводная, овсяная, белковая и жировая: худеем со Sputnik

Задаетесь вопросом, как быстро подтянуть живот для долгожданного выхода на пляж, и подбираете диету? Sputnik Беларусь советует не горячиться, и ввести для себя правило разгрузочного дня раз в неделю.

В чем суть разгрузочного дня?

В этот день вы потребляете однотипное питание дробными и частыми порциями. Перекусы и посторонние продукты недопустимы. Обязательное условие — выпивать достаточное количество воды. Допустимы отвар шиповника или травяные чаи. Черный или зеленый чай можно выпить не больше чем 1 раз за день.

Почему разгрузка полезна для организма?

За счет сниженной калорийности пищи она помогает вашему организму усилить метаболизм, лучше сжигать излишки жировой массы. К тому же в этот день в вашем питании нет соли, поэтому вся межклеточная жидкость легко выводится. Это именно та жидкость, которая вызывает отеки. Еще одна важнейшая функция разгрузочного дня — очистка кишечника, что крайне важно, если вы пытаетесь похудеть. А еще разгрузочный день отлично выводит токсические вещества.

© Sputnik. Nicolai Kibich Худеем к лету: советы от Sputnik

"Да и в целом в повседневной жизни люди питаются далеко не правильно — пусть хоть один день в неделю будет у них здоровый. Но увлекаться и частить с этим не стоит", — считает врач-диетолог.

Какие бывают разгрузочные дни?

Вариантов не так и мало: белковые, углеводные, углеводно-белковые, жировые. Все зависит от того, какой тип питания вы лучше переносите, какой вам больше подходит.

Углеводный разгрузочный день

Это разгрузка на фруктах, овощах, кашах. Здесь возможны различные варианты. Яблочный день — в течение дня надо съесть 1-1,5 кг яблок. Можно есть как сырые, так и печеные. Такая разгрузка отлично очищает кишечник, но не все ее хорошо переносят — некоторые отмечают дискомфорт в области желудка, вздутие кишечника.

Еще один отличный вид летней разгрузки, который куда больше нравится пациентам — огуречный день. В этот день надо съесть до полутора или даже двух килограммов огурцов. Можно потереть их и заправить соком лимона.

"От огуречного дня у пациентов самые приятные впечатления — он проходит без побочных реакций со стороны пищеварительной системы. Все отмечают на следующий день чувство легкости и комфорта", — отмечает Ирина Кабасакал.

Овсяный разгрузочный день

Достаточно простой и легкий. Только важно использовать не геркулес, а цельнозерновую крупу. За день надо съесть пять порций каши, каждая примерено по 100 граммов. Вопреки стереотипам, что диетическая каша варится на воде, лучше приготовить овсянку на молоке — так белок, которым она богата, будет лучше усваиваться.

В качестве углеводного дня вполне подойдет салатный день — можно приготовить любые овощные салаты и заправить их небольшим количеством растительного масла, а можно выбрать фруктовые или фруктово-ягодные салаты, в качестве заправки вполне подойдет лимонный сок.

Белковый разгрузочный день

Тем, кто не в восторге от углеводных дней, можно попробовать белковую разгрузку — рыбный, творожный или кефирный день.

В кефирный день надо выпить литр — полтора кефира с низкой жирностью — 1-1,5%. Количество кефира лучше регулировать с учетом массы человека — ведь если его масса тела 100 кг, ему будет явно недостаточно одного литра на день.

Если ваш вариант — творожный, то необходимо взять килограмм маложирного творога. Лучше всего использовать его с кефиром, ацидофилином, простоквашей. Растянуть это удовольствие надо на 5-6 приемов пищи.

Жировой разгрузочный день

Звучит несколько неожиданно, но на самом деле достаточно эффективный вид разгрузки. Это не означает, что при данном типе разгрузке вам можно будет есть сало или жирную свинину. Просто вместо обезжиренного творога разрешено использовать более жирный, например — 5%.

А вот сметану для его заправки нужно выбирать самую что ни на есть жирную, 25%. Обычно такой разгрузочный день эффективен, когда наступает плато — состояние, когда человек, снижающий массу тела, перестает на определенном этапе худеть.

Как часто надо разгружаться?

Врач-диетолог Ирина Кабасакал рекомендует проводить разгрузочный день 1 раз в неделю. Причем каждую неделю лучше всего чередовать их между собой: в одну неделю — белковый день, в другую — углеводный и т.д.

"Так вы легко поймете, что больше подходит именно вашему организму, и уже через месяц заметите вполне реальные изменения массы тела и фигуры. Вопросов о том, как правильно провести разгрузочный день, что лучше есть, всегда много. У меня готовится к выходу книга, в которой я подробно рассказываю о том, как готовить диетические блюда, в том числе и те, которые походят как раз для таких дней", — рассказала диетолог.