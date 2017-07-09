Госсекретарь США: санкции против РФ останутся до решения вопроса Украины

СУХУМ, 9 июл — Sputnik. Действие антироссийских санкций не будет прекращено до разрешения конфликта на Украине, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, сообщает РИА Новости.

"Санкции США и ЕС в отношении РФ будут оставаться до тех пор, пока Россия не прекратит те действия, которые вызвали эти санкции", — сказал Тиллерсон на брифинге по итогам переговоров с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве в воскресенье.

Отношения России и Запада ухудшились в 2014 году из-за ситуации на Украине. Страны Запада ввели ряд санкций в отношении России, Москва приняла ответные меры. При этом Москва неоднократно отвергала обвинения западных стран во вмешательстве в дела Украины, заявляя, что не является стороной внутриукраинского конфликта в Донбассе и субъектом минских соглашений по урегулированию. Россия также не раз заявляла, что разговаривать с Москвой на языке санкций контрпродуктивно.