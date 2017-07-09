Жара: что пить, как питаться и что надевать

Sputnik Кыргызстан узнал у экспертов, как одеваться, чем питаться и как охладиться в летний зной.

Чего бы съесть?

в жару нежелательно пить холодные напитки, лучше слегка охлажденные или теплые. Это могут быть настои из ромашки и мяты, чай из шиповника, фруктовые морсы. Главное — не добавлять в них сахар; © Sputnik. Томас Тхайцук Санитарный врач: воздержитесь от алкоголя в жару

питаться в жаркий день лучше всего салатами, и не только овощными. Попробуйте смешать дольки арбуза, дыни, персика и ягоды. Перед тем как съесть, салат нужно поставить на некоторое время в холодильник или перемешать со льдом, приготовленным из фруктового сока;

кстати, избавиться от повышенного потоотделения в жаркий день можно с помощью… соли! Крупная соль в небольших количествах восполнит недостаток веществ в организме. В качестве бонуса она также поможет избежать быстрой потери сил.

Коктейль от жары №1:

мята свежая — 1 пучок;

лайм — 1 штука;

сок апельсиновый — 300 мл;

минеральная вода с газом — 500 мл;

лед — 200 г.

Воду необходимо смешать со льдом, добавить сок, выжать половину лайма, оставшуюся часть нарезать дольками, добавить мяту и перемешать.

Коктейль от жары №2:

лед — 200 г;

сок томатный — 500 мл;

минеральная вода с газом — 500 мл; © Sputnik. Как уберечься от жары: советы терапевта

черный перец по вкусу.

Все смешать и подавать с помидорами черри.

О тканях

В жару предпочтение следует отдавать легким, струящимся тканям, таким как хлопок, шелк, лен. Такая одежда стоит довольно дорого, но в ней вам точно не будет жарко.

Если нет возможности приобрести одежду из хороших, дорогих тканей, можно купить вещи, в которых доля натуральной ткани выше.

О жаре и моде

Этим летом очень популярна одежда в полоску. Не важно, какая она, горизонтальная или вертикальная. Важно правильно подобрать ее под фигуру.

Очень много коллекций одежды с цветочным принтом — розы, пионы.

Также дизайнеры выпускают одежду с "вкусными" принтами. Так что на нарядах модниц можно увидеть изображение различных сладостей — мороженого, пирожных.

Одежда в бельевом стиле остается в тренде. Платья из шелка и кружева — это красиво и сексуально.

© Sputnik. / Шушаник Саргсян Как питаться в жару

О головных уборах

В нашей стране и мужчины, и женщины очень полюбили шляпы. Они могут быть разных фасонов и с разной отделкой. В основном предпочитают шляпы классических цветов. Это хорошо, так как спасает в жару.

Об обуви

В этом сезоне в моде обувь на платформе или массивном каблуке, с необычным дизайном. Она выглядит громоздко, но стильно. Белые кеды уже стали классикой, они отлично сочетаются и с платьями, и со штанами.

Мокасины, лоферы и кеды — этой обуви отдают предпочтение мужчины. Ее можно вписать практически в любой стиль.