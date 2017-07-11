Во время пожара в торговом центре в Москве пострадали 18 человек

СУХУМ, 11 июл — Sputnik. Около двадцати человек пострадали в результате пожара в торгово-развлекательном центре "РИО" на северо-востоке Москвы, сообщает РИА Новости.

"Пострадали 18 человек, среди них ребенок и сотрудник пожарно-спасательной части №13, получивший тепловой удар", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в больницах Москвы остаются госпитализированными 14 человек, четверо из них в тяжелом состоянии. Состояние 10 человек оценивается как средней и легкой степени тяжести. Еще троим пострадавшим медицинская помощь была оказана амбулаторно.