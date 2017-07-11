Впервые в России восстановили сердечный клапан пациенту с гемофилией

СУХУМ, 11 июл – Sputnik. Впервые в России сделали реконструкцию сердечного клапана пациенту с тяжелым генетическим заболеванием – гемофилией в Сибирском биомедицинском центре имени Е.Н. Мешалкина (Новосибирск), сообщает РИА Новости.

Операцию своему коллеге — детскому кардиологу из Дзержинска, которого с февраля стала мучить одышка, нарушение ритма сердца и утомляемость, выполнили через миниинвазивный доступ размером пять сантиметров. В мировой медицинской практике это вторая операция реконструкции митрального клапана через такой доступ у пациента с гемофилией. Первую провели в 2015 году в клинике Университета Эмори (Emory University) в Атланте (США).

© Sputnik. Владимир Астапкович "Царская" болезнь

Хирургическое лечение порока сердца, характеризующегося неполным смыканием митрального клапана, что приводит к возврату части крови из левого желудочка в предсердие, осложнялось нарушением свертываемости крови у пациента (гемофилией А). Для этой патологии характерен риск обширного кровотечения в результате любого хирургического вмешательства. В связи с этим имплантация механического протеза, как и замещение собственного клапана биологическим имплантом больному, были не рекомендованы.

"Хирурги Биомедицинского центра выполнили клапаносохраняющую операцию с помощью миниинвазивного доступа, позволившего сократить риск обширного кровотечения. Одномоментно пациенту провели криоаблацию — хирургическое лечение аритмии (фибрилляции предсердий), основанное на воздействии экстремального холода (–55-60 °С) на патологические очаги, провоцирующие нарушение сердечного ритма", — сообщили в Биомедицинском центре.

Руководитель центра новых хирургических технологий Центра Александр Богачев-Прокофьев, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что выполнить технически сложную операцию у непростого пациента с запущенной стадией порока сердца стало возможным благодаря накопленному опыту в области миниинвазивных технологий и реконструктивной хирургии митрального клапана, а также хирургического лечения фибрилляции предсердий. "Ключевым моментом стал командный подход: операцию совместно с хирургами продумывали анестезиологи и перфузиологи", — отметил он.

Успешная реконструктивная операция позволит пациенту в скором времени вернуться к своей обычной жизни.