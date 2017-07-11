Вред или польза от кофе: американские ученые провели эксперимент

СУХУМ, 11 июл — Sputnik. Американские ученые выяснили, что ежедневное употребление кофе сокращает риск смерти от некоторых болезней, сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на ресурс EurekAlert.

Участниками проведенного эксперимента стали более 215 тысяч человек. По его итогам выяснилось, что одна чашка кофе в день снижает риск смерти от ряда заболеваний (в том числе сердечно-сосудистых) на 12 процентов, а две-три чашки — на 18.

Как рассказал один из авторов эксперимента, нельзя утверждать, что кофе продлевает жизнь, но связь между употреблением бодрящего напитка и сокращением риска смертности определенно есть.