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Кандидат в президенты США Хиллари Клинтон от демократической партии спускается по лестнице после признания поражения кандидату от республиканской партии Дональду Трампу в Нью-Йорке 9 ноября 2016 года

Адвокат: сын Трампа опровергает участие в поисках компромата на Хиллари Клинтон

© AFP/ JEWEL SAMAD
Новости
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Дональд Трамп-младший ранее признавал, что "был заинтересован в получении негативной информации относительно Хиллари Клинтон".

СУХУМ, 11 июл — Sputnik. Разговоры вокруг встречи Дональда Трампа-младшего с российским адвокатом Натальей Весельницкой адвокат сына президента США назвал "суетой из ничего", сообщает РИА Новости со ссылкой на газету New York Times.

Речь идет о сообщениях, появившихся ранее в СМИ о том, что адвокат из России Наталья Весельницкая, у которой якобы есть "связи в Кремле", в 2016 году встречалась со старшим сыном американского президента Дональдом Трампом-младшим, заявив о наличии у нее компромата на экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон. Трамп-младший сообщил изданию, что при встрече с Весельницкой "быстро выяснилось, что она не имела значимой информации". По его словам, после этого стороны перешли к проблеме усыновления детей, что и было целью беседы, а якобы наличие компромата было использовано лишь как "предлог для встречи".

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В понедельник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают об адвокате из России, которая якобы заманила старшего сына американского президента на встречу, пообещав ему компромат на Клинтон.

Футерфас сообщил NYT, что его клиент не сделал ничего предосудительного и готов сотрудничать со следователями, если те обратятся к нему. "На мой взгляд, это суета из ничего. (Британский публицист Роб) Голдстоун связался с Дональдом по электронной почте и предположил, что у людей есть информация о вероятных нарушениях со стороны Клинтон в ее контактах с Россией", — сказал он.

По его словам, Трамп-младший "понятия не имел о том, что это за информация". При этом, по данным издания, "неизвестно, знал ли сам Голдстоун о происхождении этих материалов".

"Один человек, который был проинформирован о содержании письма, сказал, что, похоже, он передавал сведения, которые получил от кого-то другого", — говорится в статье.

Газета утверждает, что Голдстоун помогал в организации встречи Трампа-младшего с адвокатом. Также издание, известное своей жесткой критикой Трампа, ссылаясь на "три источника, знакомых с содержанием письма", утверждает, что "Голдстоун давал (Трампу-младшему) понять, что источником этой потенциально разрушительной информации было российское правительство".

Газета напоминает, что Трамп-младший признал, что "был заинтересован в получении негативной информации относительно Хиллари Клинтон".



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