Главе Пентагона позвонил школьник и взял у него интервью

СУХУМ, 11 июл — Sputnik. Школьник в США нашел номер телефона министра обороны США Джеймса Мэттиса, позвонил и взял у него интервью, сообщает Sputnik Таджикистан газета New York Post.

Молодой человек, проживающий в штате Вашингтон, увидел номер мобильного телефона главы Пентагона на фотографии в газете Washington Post 11 мая. На снимке один из охранников президента США Дональда Трампа — Кит Шиллер — несет пачку бумаг, на которой видно имя министра обороны и его телефонный номер.

Позднее фотография была удалена с сайта уважаемого издания, однако Фишер успел увидеть то, чего не заметили другие.

"Все это напоминало череду чудес", — сказал он о своем разговоре с министром в интервью одной из местных телекомпаний.

Сначала юноша отправил Мэттису текстовое сообщение с просьбой дать интервью. Министр, который сам родом из штата Вашингтон, согласился. Интервью в итоге было опубликовано в газете школы, где учится Фишер.

В нем Мэттис признался, что всегда старается помогать школьникам и делиться с ними опытом. Согласно изложению New York Post, в беседе Мэттис затронул целый спектр внешнеполитических вопросов. В частности, он отметил, что бывший президент США Барак Обама добился бы больших успехов, если бы слушал госсекретаря Хиллари Клинтон. Он также выразил уверенность в том, что бороться с распространением радикальных идеологий было бы гораздо проще, если бы США могли заплатить за годичное обучение всех детей в Афганистане, Сирии или других странах в американских школах.

"Я думаю, идеологиям можно было бы противостоять, показывая людям лучшее образование и надежду на будущее", — сказал Мэттис.