Тест для сладкоежек: что вы знаете о шоколаде

К празднику всех сладкоежек Sputnik Эстония подготовил познавательный тест, который поможет вам больше узнать о своем любимом лакомстве.
К празднику всех сладкоежек Sputnik Эстония подготовил познавательный тест, который поможет вам больше узнать о своем любимом лакомстве.
Разбойное нападение на российских туристов, в результате которого погиб один из отдыхающих, было совершено в селе Приморское Гудаутского района 11 июля.
Разбойное нападение на российских туристов, в результате которого погиб один из отдыхающих, было совершено в селе Приморское Гудаутского района 11 июля.
В международный день художника по свету Николай Рыбников рассказал Sputnik о тонкостях своей профессии.
25-летие ввода в Южную Осетию «голубых касок», которые 16 лет служили гарантом мира, отметят грандиозным байк-шоу.
Слушания по делу блогера Лапшина, обвиняемого в незаконном пересечении границы Азербайджана, отложено из-за неявки судмедэксперта – он в отпуске.
Глава МИД Армении Эдвард Налбандян считает позитивным сам факт его предстоящей встречи с азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон, позволяющий суду лишать казахстанского гражданства особо опасных преступников.
Две кыргызстанки пострадали при пожаре в торговом центре на севере Москвы - состояние обеих тяжелое, но динамика положительная.
Как отец и сын из Беларуси создали банк «Югра», который входит в Топ-30 российских финансовых учреждений и находится на гране полного краха.
Центра госязыка Латвии требует объяснений от мэра Даугавпилса за то, что он по-русски ответил журналисту, задавшему вопрос на русском языке.
Литовские пограничники сообщают о следах медведей, которые стали часто пересекать государственную границу Литвы со стороны Беларуси.
Бывший гражданин Молдовы рассказал как работает российская федеральная программа по переселению соотечественников.
В Таджикистане издали книгу с цитатами президента Эмомали Рахмона. Темы самые разные – от Навруза до государственной независимости.
В Ташкенте снесут стадион легендарного футбольного клуба «Пахтакор» – на его месте построят крытую арену на 30 тысяч зрителей.
В организации родителей Эстонии считают, что тема геев в стране искусственно выпячивается, а представителей ЛГБТ-сообщества никто не притесняет.
25-летие ввода в Южную Осетию «голубых касок», которые 16 лет служили гарантом мира, отметят грандиозным байк-шоу.
Слушания по делу блогера Лапшина, обвиняемого в незаконном пересечении границы Азербайджана, отложено из-за неявки судмедэксперта – он в отпуске.
Глава МИД Армении Эдвард Налбандян считает позитивным сам факт его предстоящей встречи с азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым.