Тест для сладкоежек: что вы знаете о шоколаде

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Поиски убийц российского туриста пока не принесли результата Разбойное нападение на российских туристов, в результате которого погиб один из отдыхающих, было совершено в селе Приморское Гудаутского района 11 июля. 2691

Военный вертолет летает над зоной поиска напавших на туристов из России Разбойное нападение на российских туристов, в результате которого погиб один из отдыхающих, было совершено в селе Приморское Гудаутского района 11 июля. 2753