14:43 13 Июля 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 27°C
Прямой эфир
Поиск
Ковчег для мощей Николая Чудотворца

Мощи Николая Чудотворца привезли в Санкт-Петербург

© Sputnik. Сергей Пятаков
Новости
Получить короткую ссылку
93 0 0

Каждый год тысячи православных верующих прибывают в Бари, чтобы поклониться честным мощам великого угодника Божия, но для большинства православных России такие дальние паломничества трудноосуществимы.

СУХУМ, 13 июл —Sputnik. Мощи святителя Николая встретят в Александро-Невской Лавре, а допуск к ним откроется в 16.00, сообщает РИА Новости.

"Мощи святителя Николая Чудотворца прибыли в Санкт-Петербург", — сказал представитель Санкт-Петербургской митрополии.

Начиная с 14 июля до 27 июля поклониться святым мощам можно будет с 7.00 до 22.00. На пути движения паломников к собору будут работать автолавки с выпечкой, чаем и кофе, паломников обеспечат бесплатной водой, будут установлено порядка сотни биотуалетов.

Мощи Николая Чудотворца доставили в храм Христа Спасителя в Москве
© RUPTLY.
Мощи Николая Чудотворца доставили в храм Христа Спасителя в Москве

У лавры постоянно будут дежурить две бригады скорой помощи. "Несанкционированная торговля будет пресекаться. Ежедневно в районе монастыря будут работать около 500 волонтеров. Для оперативного решения возникающих у паломников вопросов с 13 июля будет работать "горячая линия".

Ковчег с мощами одного из самых почитаемых христианских святых впервые за 930 лет покинул Папскую базилику итальянского города Бари (Италия). Святитель Николай — один из самых почитаемых святых во всем христианском мире.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил надежду, что молитва у чудотворных мощей святителя Николая послужит укреплению веры в сердцах людей.



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Инсталляция в Астане
    Мэрский совет

    Аким Астаны Асет Исекешев предложил коллегам из городов стран Шанхайской организации сотрудничества создать совет мэров.

  • Задержанный мужчина в наручниках. Архивное фото
    Вывели из подполья

    В Кыргызстане задержан член международной террористической организации, который был направлен в страну для создания подполья.

  • Белорусские пограничники
    Мы из Пакистана!

    Белорусские пограничники задержали группу нелегалов из Пакистана и их проводника россиянина, которые собирались попасть в Литву.

  • Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, архивное фото
    Историческое извращение

    Восхваляющий балтийских «лесных братьев» фильм НАТО вызвал возмущение официального представителя МИД России Марии Захаровой.

  • Линии электропередач, архивное фото
    Прорвать кольцо

    Выход из энергетического кольца с участием России и Беларуси и синхронизация с европейскими сетями обойдется Литве в 400 миллионов евро.

  • Такси
    Как у Бессона

    Кишиневский таксист оформил свой автомобиль в стиле главного героя знаменитого фильма Люка Бессона «Такси».

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Официальная встреча делегации Республики Южная Осетия во главе с Президентом Анатолием Бибиловым на государственной границе по реке Псоу
Визит президента: Анатолий Бибилов в Абхазии
Торт в ожидании Игры престолов
Торт в ожидании "Игры престолов"
Как питаться в жару
Как питаться в жару

Соцсети

Sputnikabkhazia