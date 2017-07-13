Пять участников убийства Бориса Немцова получили сроки

СУХУМ, 13 июл — Sputnik. От 11 до 20 лет заключения получили участники убийства Бориса Немцова в четверг 13 июля, передает РИА Новости.

Самое строгое наказание — 20 лет — судья назначил киллеру Зауру Дадаеву. Также он лишил его воинского звания лейтенанта и ордена мужества. Анзора Губашева, который забрал убийцу с места преступления, суд приговорил к 19 годам заключения, а его брата Шадида — к 16 годам. Темирлана Эскерханова, который следил за Немцовым, суд приговорил к 14 годам лишения свободы. Хамзат Бахаев получил 11 лет.

Также суд оштрафовал каждого из подсудимых на 100 тысяч рублей. Отбывать наказание всем им предстоит в колониях строгого режима.

Приговор основан на вердикте присяжных, которые признали всех подсудимых виновным и не заслуживающими снисхождения.