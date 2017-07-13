Футбольная феерия 1930 года: Мундиалю - 87

В том памятном матче, состоявшемся в 1930 году в Уругвае, сборная Франции с крупным счетом 4:1 обыграла команду Мексики. Француз Люсьен Лоран стал автором первого гола первенства мира, а Андре Машино — первым футболистом, оформившим дубль, сообщает Sputnik Армения.

Конечно, современный футбол и сегодняшние стадионы, организацию и проведение чемпионатов мира в наши дни не сравнить с мундиалем далекого 1930-го. Это единственный в истории футбола чемпионат мира, проходивший без отборочного цикла (в нем участвовали приглашенные команды). Кроме того, все матчи чемпионата проводились на трех стадионах.

Ввиду того, что в чемпионате мира 1930 года участвовали приглашенные команды, за звание чемпионов мира боролись главным образом представители американского континента — Аргентины, Бразилии, Боливии, Чили, Мексики, Парагвая и Уругвая, хозяина турнира. ФИФА направила приглашение всем членам организации. Откликнулись только 13 сборных. От Европы в турнире участвовали Бельгия, Румыния, Франция и Югославия.

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Фаворитом чемпионата считали сборную Уругвая, в тот момент действующего победителя олимпийских игр. Уругвайцы взяли на себя все расходы остальных участников мундиаля и специально к его началу построили стадион "Сентенарио", вмещавший 90 тысяч зрителей. Правда, стадион был сдан в эксплуатация уже после старта чемпионата, однако 16 из 18-и матчей, в том числе полуфинал и финал, были проведены именно на "Сентенарио".

Матчи обслуживали 15 судей, двое из которых возглавляли сборные-участницы чемпионата. Тренер сборной Румынии Константин Рэдулеску и главный тренер сборной Боливии Улисес Сауседо, конечно же, не судили матчи с участием своих команд. Во время первого мундиаля была зафиксирована и первая грубая судейская ошибка. Допустил ее арбитр Жилберту Регу, остановивший матч между Францией и Аргентиной на шесть минут раньше времени.

Титул чемпиона мира оспаривали 13 команд, разделенных на четыре подгруппы (в одной из них играли четыре сборные, в остальных — по три). Успешнее других групповой этап прошла Аргентина, одержавшая три победы кряду. Другими участниками полуфиналов стали сборные США, Югославии и Уругвая. Оба полуфинала завершились с одинаковым счетом 6:1: Аргентина обыграла США, Уругвай — Югославию.

В финале уругвайцы победили Аргентину 4:2 и стали первыми чемпионами мира. Лучшим бомбардиром первого мундиаля стал аргентинец Гильермо Стабиле, забивший восемь мячей.

Да, что касается чемпионата мира 1930 года, мы можем оперировать главным образом статистическими данными. Но одно очевидно: любовь к футболу зародилась очень давно. А еще можно сказать, что Жюль Риме (один из инициаторов организации и проведения чемпионата мира) и его единомышленники заложили основу подлинного праздника футбола, продолжающегося по сей день. Жить этот праздник будет очень и очень долго. Футбол — игра миллионов, а во многих странах им не просто увлекаются или любят, там футболом живут. И 13 июля был дан старт футбольной феерии.