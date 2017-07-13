Во всем виноват Трамп: Эйфелеву башню закрыли

СУХУМ, 13 июл — Sputnik. До 15 июля посещение Эйфелевой башни в Париже будет запрещено из-за визита президента США Дональда Трампа, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на официальный Twitter главы парижской достопримечательности. #EiffelTower pic.twitter.com/nJR8xjbfRf

— La tour Eiffel (@LaTourEiffel) 12 июля 2017 г.

В четверг Трамп прибыл с рабочим визитом в Париж. Визит проходит в связи со столетием вступления США в Первую мировую войну. В Елисейском дворце сегодня пройдут переговоры Эммануэля Макрона и Трампа с глазу на глаз. Вечером главы государств вместе с супругами Брижит и Меланией поужинают в знаменитом ресторане Le Jules Verne ("Жюль Верн"), расположенном на втором ярусе Эйфелевой башне.

"В порядке исключения я буду закрыта с 14:30 (15:30 по минскому времени) 13 июля и до 14 июля включительно. Я вновь открою двери в 09:00 (10:00) 15 июля", — говорится в сообщении в Twitter-аккаунте Эйфелевой башни.

Визит хозяина Белого дома в Париж продлится два дня.