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Киев обжалует штраф из-за нарушений на "Евровидении-2017"

© Fotolia/ Sebra
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Ранее Европейский вещательный союз (EBU) заявил, что Украине грозит крупный штраф из-за серьезных задержек при организации песенного конкурса "Евровидение-2017", прошедшего в Киеве, и нежелания сотрудничать с EBU по поводу участия России в конкурсе.

СУХУМ 13 июл — Sputnik. Украина подаст жалобу на решение наблюдательного совета "Евровидения" о наложении штрафа из-за нарушения правил организации конкурса в 2017 году, сказал глава национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания, сообщает РИА Новости.

Аласания сообщил, что на сегодняшний день срок, отведенный на подачу Украиной жалобы, еще не истек. По его словам, НОТУ завершает сбор данных из украинских профильных органов, которые позволят сформировать официальную позицию государства по ситуации с недопуском на конкурс российской певицы Юлии Самойловой. НОТУ уже получила официальную позицию по ситуации с отказом во въезде Самойловой на Украину от Службы безопасности и МВД страны, добавил глава телерадиокомпании.

"Мы ждем (полную — ред.) позицию государства и отправляем протест в наблюдательный совет Европейского вещательного союза. Решение о штрафе принимал наблюдательный совет "Евровидения", теперь мы в высшую инстанцию направляем эту жалобу", — заявил Аласания.

Он уточнил, что сумма штрафа для Украины может составить 198 тысяч евро.

Украина получила право принять "Евровидение-2017" после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Представлять Россию на конкурсе "Евровидение" должна была Самойлова, однако Служба безопасности Украины запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Европейский вещательный союз предлагал России транслировать конкурс через спутник либо сменить конкурсанта. На Первом канале назвали эти варианты неприемлемыми и не сочли возможным транслировать конкурс.



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