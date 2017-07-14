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Архивное фото вида на Ялту

Отельеров и рестораторов в Крыму призвали снизить цены

© РИА Новости. Ирина Нехорошкина
Новости
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Рассматривается также необходимость снижения цен на авиаперелеты в Крым, которые значительно выше в сравнении с другими туристическими регионами страны.

СУХУМ, 14 июл – Sputnik. Чтобы привлечь больше туристов необходимо объявить акцию о снижении цен, заявил глава комитета республиканского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк, сообщает РИА Новости.

По его словам, гостиницы и отели должны последовать примеру винзавода "Массандра", который уже объявил о снижении цен в поддержку курортного сезона.

"Мы призываем всех крымских производителей, отельеров, рестораторов рассмотреть возможность снижения цены до конца бархатного сезона. Мы должны показать, что здесь никто ни на ком не собирается наживаться. Акция позволит привлечь отдающих и показать, насколько крымчане вежливые люди", — сказал Черняк.

Кроме того, по его словам, также необходимо рассмотреть вопрос снижения цен на авиаперелеты в Крым, которые значительно выше в сравнении с другими туристическими регионами страны.



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