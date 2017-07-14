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Города мира. Иерусалим

Пятничную молитву на Храмовой горе отменили из-за стрельбы в Иерусалиме

© Sputnik. Радик Амиров
Новости
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Трое неизвестных открыли огонь по израильтянам в историческом центре Иерусалима и ранили трех человек, прежде чем были ликвидированы полицейскими. Нападавшие, по данным полиции, попытались скрыться на территории комплекса мечетей Храмовой горы, которая почитается как третья по значимости святыня исламского мира.

СУХУМ 14 июл — Sputnik. Комплекс мечетей Храмовой горы закрыли, а проведение там традиционных пятничных молитв отменили, сообщает РИА Новости.

Решение, которое местные СМИ называют беспрецедентным для последних лет, было принято после того, как рядом с третьей по значимости святыней исламского мира трое боевиков открыли огонь по израильтянам и ранили трех из них прежде, чем самих нападавших ликвидировали полицейские.

"Проходы на Храмовую гору перекрыты, оттуда эвакуированы посетители. Помимо этого, по решению командующего (иерусалимским полицейским) округом, на Храмовой горе не будут проводиться пятничные молитвы", — сообщила полиция.

Устроив стрельбу у Львиных ворот Старого города, нападавшие, личности которых пока запрещены к разглашению, пытались скрыться на Храмовой горе, но были застрелены сотрудниками полиции в ходе преследования.

Газета "Гаарец" пишет, что закрытие Храмовой горы для пятничных молитв, на которые стекаются десятки тысяч палестинцев и израильских арабов, происходит "впервые за годы".

События на Храмовой горе, где на руинах древних иудейских храмов стоят мечети Аль-Акса и Куббат ас-Сахра, в прошлом не раз становились катализатором масштабных эскалаций ближневосточного конфликта со множеством жертв с обеих сторон.

Израиль заверяет арабо-мусульманский мир в незыблемости статус-кво Храмовой горы, в соответствии с которым молиться в пределах святыни могут только последователи ислама, а представителям других конфессий разрешается свободно ее посещать.



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