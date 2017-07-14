СМИ: российскую семью задержали в Турции при попытке попасть в Сирию

СУХУМ 14 июл — Sputnik. Жители Саратовской области задержаны в Турции при попытке пересечь сирийско-турецкую границу с поддельными документами, сообщает РИА Новости со ссылкой на RT.

Как рассказал бывший свекор Светланы Валерий Уханов, в середине июня его сноха со своим гражданским мужем и двумя детьми поехали на отдых в Анкару, где живет ее двоюродная сестра. Он отметил, что девушка приняла ислам, увлеклась радикальными течениями религии, это и привело к разрыву отношений с его сыном.

"Через некоторое время его сыну Сергею удалось выяснить, что Светлану задержали при попытке пересечь сирийско-турецкую границу с поддельными документами, оттуда выдворили в Стамбул. Из Стамбула Светлана с Евгением и дочерьми якобы попыталась выехать в Азербайджан", — сообщает телеканал.