16:59 14 Июля 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 28°C
Прямой эфир
Поиск
КПП на границе Турции с Сирией, архивное фото

СМИ: российскую семью задержали в Турции при попытке попасть в Сирию

© РИА Новости. Елизавета Исакова
Новости
Получить короткую ссылку
66 0 0

Ранее и.о. пресс-атташе посольства Александр Лешуков заявил, что посольство обратилось в компетентные органы Турции с просьбой сообщить, находятся ли Светлана Уханова, ее дочери и гражданский муж Евгений Кочаари на территории страны.

СУХУМ 14 июл — Sputnik. Жители Саратовской области задержаны в Турции при попытке пересечь сирийско-турецкую границу с поддельными документами, сообщает РИА Новости со ссылкой на RT.

Как рассказал бывший свекор Светланы Валерий Уханов, в середине июня его сноха со своим гражданским мужем и двумя детьми поехали на отдых в Анкару, где живет ее двоюродная сестра. Он отметил, что девушка приняла ислам, увлеклась радикальными течениями религии, это и привело к разрыву отношений с его сыном.

"Через некоторое время его сыну Сергею удалось выяснить, что Светлану задержали при попытке пересечь сирийско-турецкую границу с поддельными документами, оттуда выдворили в Стамбул. Из Стамбула Светлана с Евгением и дочерьми якобы попыталась выехать в Азербайджан", — сообщает телеканал.



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Миротворцы в августе 2008 года в Цхинвале
    Несущие мир

    Четвертьвековой юбилей ввода миротворцев отмечает Южная Осетия – 14 июля 1992 года в республику вошли Смешанные силы по поддержанию мира.

  • Российско-израильский блогер Александр Лапшин, фото из архива
    Шесть с половиной

    Азербайджанский прокурор попросил судью приговорить блогера Лапшина к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы.

  • Юрий Хачатуров
    Право сильного

    Генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров отмечает, что сегодня в международной политике активно насаждается право сильного.

  • Самолеты-перехватчики Су-27
    Опасное сближение

    Чем ближе учения «Запад-2017», тем выше вероятность того, что сближения российских и натовских самолетов над Балтикой приведут к несчастному случаю.

  • Сейм Литвы, дворик перед главным входом, архивное фото
    Окультуриваться надо

    Литовского министра, заявившего об уничтоженной за годы независимости культуре, обвинили в пособничестве «кремлевской пропаганде».

  • Дом Фитова, Кишинев
    Было величие

    Почему немецкий географ Иоганн Георг Коль в своей работе «Путешествие по Южной России» относил Кишинев «к величайшим городам Европы».

  • Российско-таджикские учения, архивное фото
    К бою готов!

    Свыше трех тысяч военных России и Таджикистана принимают участие в первой совместной проверке боевой готовности.

  • Социальные сети
    Все в сеть!

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обязал депутатов и сенаторов Олий Мажлиса обзавестись собственными страницами в социальных сетях.

  • Юри Луйк с эстонскими военнослужащими
    Угрозы нет

    Министр обороны Эстонии считает, что русскоговорящее население является частью общества и нет никакой угрозы их мобилизации против государства.

  • Миротворцы в августе 2008 года в Цхинвале
    Несущие мир

    Четвертьвековой юбилей ввода миротворцев отмечает Южная Осетия – 14 июля 1992 года в республику вошли Смешанные силы по поддержанию мира.

  • Российско-израильский блогер Александр Лапшин, фото из архива
    Шесть с половиной

    Азербайджанский прокурор попросил судью приговорить блогера Лапшина к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы.

  • Юрий Хачатуров
    Право сильного

    Генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров отмечает, что сегодня в международной политике активно насаждается право сильного.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Официальная встреча делегации Республики Южная Осетия во главе с Президентом Анатолием Бибиловым на государственной границе по реке Псоу
Визит президента: Анатолий Бибилов в Абхазии
Джаз в Сухуме: как импровизировали музыканты на сцене филармонии
Джаз в Сухуме: как импровизировали музыканты на сцене филармонии
Самые опасные летние продукты
Опасные летние продукты: будьте начеку в сильную жару

Соцсети

Sputnikabkhazia