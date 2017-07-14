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Игрок ФК Зенит Александр Кержаков

Игровую карьеру завершил футболист "Зенита" Александр Кержаков

© Sputnik. Саид Царнаев
Новости
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Кержаков выступал за "Зенит" с 2001 по 2006 годы, а позднее с 2010-го по 2017-й. За это время он трижды становился чемпионом России, дважды обладателем Суперкубка страны и один раз обладателем Кубка России.

СУХУМ, 14 июл — Sputnik. Футболист Александр Кержаков завершил игровую карьеру, сказал председатель правления — президент петербургского клуба Сергей Фурсенко, сообщает агентству "Р-Спорт" 

В четверг было объявлено, что лучший бомбардир в истории "Зенита" Александр Кержаков назначен на должность координатора юношеских команд системы "Зенита".

"Он закончил футбольную карьеру. Его опыт и профессионализм будут востребованы в вопросах селекции. У него громадный опыт, который нам поможет. Мы организуем достойные проводы. Может быть, с другими нашими звездами ("Зенита")", — сказал Фурсенко по телефону.

"Еще посмотрим, когда устроить эти проводы. У нас очень плотный график, поэтому определимся чуть позже с датой", — добавил собеседник агентства.

Кержаков выступал за "Зенит" с 2001 по 2006 годы, а позднее с 2010-го по 2017-й. За это время он трижды становился чемпионом России, дважды обладателем Суперкубка страны и один раз обладателем Кубка России. Также он выступал за московское "Динамо", испанскую "Севилью" и швейцарский "Цюрих". За национальную команду 34-летний форвард провел 91 матч, в котором забил 30 голов.



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