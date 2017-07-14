23:49 14 Июля 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 25°C
Прямой эфир
Поиск
Телеканал НТВ представил первых участников шоу Ты супер! Танцы

Новое шоу "Ты супер! Танцы" начнется на НТВ в сентябре

© Фото: НТВ
Новости
Получить короткую ссылку
114 0 0

Телекомпания НТВ провела презентацию сезона 2017-2018, в ходе которой были оглашены планы канала о запуске новых осенних проектов, а также ключевые достижения 2017 года, в среду 12 июля.

СУХУМ, 14 июл – Sputnik. В сентябре НТВ запустит новый масштабный проект – "Ты супер! Танцы". Об этом руководство телеканала сообщило на презентации сезона 2017-2018 года. 

Уникальный танцевальный конкурс поможет детям, оставшимся без попечения родителей, сделать первые шаги в танцевальный мир. Лучшие хореографы страны соберутся на НТВ, чтобы доказать – танцевать может каждый. В конкурсе примут участие юные танцоры, выступающие соло, в паре или даже коллективом.

Гости презентации смогли немного опередить события и увидеть первых участников, прошедших кастинг уже сейчас. 

Первыми звездами проекта стали ребята из тульского коллектива MASTA FUNK. Он образовался в 2011 году на базе Киреевской школы для детей, оставшихся без попечения родителей. Юные танцоры не побоялись выступить перед незнакомой аудиторией с ярким и нестандартным номером и сорвали заслуженные аплодисменты.

Жизнь, как сон: Абхазия встречала победительницу Ты супер! Валерию Адлейба
© Sputnik / Томас Тхайцук Анжелика Бения
Жизнь, как сон: Абхазия встречала победительницу "Ты супер!" Валерию Адлейба

"Ты супер! Танцы" – это возможность изменить свою жизнь, заявить о себе на широкую аудиторию и поработать с хореографами с мировым именем, получить незабываемые впечатления, завести новых друзей и познакомиться со своими кумирами. 

Международный конкурс, проводимый телекомпанией  НТВ и информационным агентством Sputnik, объединит таланты из разных уголков России и стран СНГ и Балтии, и подарит детям шанс исполнить самые заветные мечты. 

Кастинги для юных танцоров стартовали в июне этого года, и продолжатся до начала августа. Условия участия размещены на официальном сайте телекомпании.

В новом сезоне НТВ продолжит исполнять мечты и вновь докажет: шанс есть у каждого!

На презентацию собралось около 1000 гостей: звезды сериалов, лица телеканала НТВ и крупнейшие рекламодатели. Официальную часть представили генеральный директор НТВ Алексей Земский, главный редактор НТВ Александра Костерина и главный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн.

В роли ведущего церемонии выступил Вадим Такменев, который открылся телезрителям в новом качестве, став добрым и понимающим наставником для всех участников детского международного вокального конкурса "Ты супер!", организованного НТВ совместно с информационным агентством Sputnik. Сам проект получил безусловное признание телезрителей, что доказывают высокие рейтинги — финал шоу посмотрели 14,7% российских зрителей. 

 



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Директор департамента коммерциализации национальной компании Астана ЭКСПО–2017 Даулет Еркимбаев
    Вот вам скидка

    С 15 июля билеты и абонементы на ЭКСПО станут дешевле, заявил директор департамента коммерциализации выставки Даулет Еркимбаев.

  • Автомобили такси на одной из улиц Москвы. Архивное фото
    Вернули права

    Госдума России приняла законопроект, разрешающий гражданам Кыргызстана работать в России по национальным водительским правам.

  • Руки в форме сердца, архивное фото
    Расистское трио

    Беларусь занимает третье место по уровню расизма в Европе – хуже дела обстоять только у литовцев и чехов.

  • Офицер латвийской армии проверяет форму своих солдат
    Некому служить

    Сокращение населения страны привело к дефициту профессиональных кадров в Национальных вооруженных силах Латвии.

  • Даля Грибаускайте встретилась с Миссией Сибирь, фото с места событий
    К могилам предков

    Президент Литвы встретилась с 16 молодыми людьми, которые отправятся в Иркутск, где приведут в порядок могилы ссыльных литовцев.

  • Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
    Интенсивнее надо!

    Россия рассчитывает на интенсификацию работы по урегулированию Приднестровского конфликта со стороны Кишинева и Тирасполя.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Официальная встреча делегации Республики Южная Осетия во главе с Президентом Анатолием Бибиловым на государственной границе по реке Псоу
Визит президента: Анатолий Бибилов в Абхазии
Дружелюбные люди, красивая природа: российские туристы об отдыхе в Абхазии
Дружелюбные люди, красивая природа: российские туристы об отдыхе в Абхазии
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia