Новое шоу "Ты супер! Танцы" начнется на НТВ в сентябре

СУХУМ, 14 июл – Sputnik. В сентябре НТВ запустит новый масштабный проект – "Ты супер! Танцы". Об этом руководство телеканала сообщило на презентации сезона 2017-2018 года.

Уникальный танцевальный конкурс поможет детям, оставшимся без попечения родителей, сделать первые шаги в танцевальный мир. Лучшие хореографы страны соберутся на НТВ, чтобы доказать – танцевать может каждый. В конкурсе примут участие юные танцоры, выступающие соло, в паре или даже коллективом.

Гости презентации смогли немного опередить события и увидеть первых участников, прошедших кастинг уже сейчас.

Первыми звездами проекта стали ребята из тульского коллектива MASTA FUNK. Он образовался в 2011 году на базе Киреевской школы для детей, оставшихся без попечения родителей. Юные танцоры не побоялись выступить перед незнакомой аудиторией с ярким и нестандартным номером и сорвали заслуженные аплодисменты.

© Sputnik / Томас Тхайцук Анжелика Бения Жизнь, как сон: Абхазия встречала победительницу "Ты супер!" Валерию Адлейба

"Ты супер! Танцы" – это возможность изменить свою жизнь, заявить о себе на широкую аудиторию и поработать с хореографами с мировым именем, получить незабываемые впечатления, завести новых друзей и познакомиться со своими кумирами.

Международный конкурс, проводимый телекомпанией НТВ и информационным агентством Sputnik, объединит таланты из разных уголков России и стран СНГ и Балтии, и подарит детям шанс исполнить самые заветные мечты.

Кастинги для юных танцоров стартовали в июне этого года, и продолжатся до начала августа. Условия участия размещены на официальном сайте телекомпании.

В новом сезоне НТВ продолжит исполнять мечты и вновь докажет: шанс есть у каждого!

На презентацию собралось около 1000 гостей: звезды сериалов, лица телеканала НТВ и крупнейшие рекламодатели. Официальную часть представили генеральный директор НТВ Алексей Земский, главный редактор НТВ Александра Костерина и главный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн.

В роли ведущего церемонии выступил Вадим Такменев, который открылся телезрителям в новом качестве, став добрым и понимающим наставником для всех участников детского международного вокального конкурса "Ты супер!", организованного НТВ совместно с информационным агентством Sputnik. Сам проект получил безусловное признание телезрителей, что доказывают высокие рейтинги — финал шоу посмотрели 14,7% российских зрителей.