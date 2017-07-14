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Министерство обороны России

Минобороны опубликовало уникальные документы о войне в Южной Осетии

© Sputnik. Наталья Селиверстова
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Минобороны РФ опубликовало документы о первой миротворческой операции в новейшей истории России.

СУХУМ, 14 июл — Sputnik. На официальном сайте Минобороны России к 25-й годовщине со дня начала первой в истории миротворческой операции российских Вооруженных Сил опубликованы уникальные архивные документы по урегулированию грузино-осетинского конфликта 1991-1993 годов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.

"На официальном сайте Минобороны России к 25-й годовщине со дня начала первой в истории миротворческой операции российских ВС опубликованы уникальные архивные документы по урегулированию грузино-осетинского конфликта на территории Южной Осетии в 1991-1993 годах. В интернет-приложении пользователи официального сайта Минобороны России смогут ознакомиться с уникальной подборкой документальных свидетельств о ходе сложнейшего процесса урегулирования Юго-осетинского конфликта", — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что среди документов — докладные записки, оперативные сводки, доклады, справки, протоколы заседаний комиссий, переписка должностных лиц, которые помогут понять необходимость начала первой в новейшей истории России миротворческой операции. Так, вниманию пользователей представлены распоряжение правительства РФ об оказании помощи беженцам в Северной Осетии, распоряжение вице-президента РФ о комиссии по изучению положения в Северной и Южной Осетии, копии первых отчетов о работе смешанной контрольной комиссии (СКК) и прочее.

"Особую историческую ценность представляет докладная записка группы депутатов Российской Федерации, подготовленная по итогам их поездки в Северную и Южную Осетию для ознакомления с результатами работы по урегулированию конфликта. Документ был подписан в августе 1992 года народными депутатами М. Арутюновым, В Линьковой, В. Шейнисом", — подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что проект подготовлен совместно с Центральным архивом МЧС России.



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