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Человек держит кошелёк с деньгами

Facebook оштрафовали: власти Испании взыскали 1,2 млн долларов

© Fotolia/ Gourmetphotography
Новости
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Испанское агентство по защите данных заявило о двух серьезных и одного очень серьезного нарушения закона об охране информации.

СУХУМ, 1 сен — Sputnik. Штраф в размере 1,2 миллиона долларов наложило на Facebook Испанское агентство по защите данных (AEPD) за нарушение закона о защите данных, об этом сообщило агентство РИА Новости.

Социальная сеть facebook
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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В AEPD также отмечают, что в рамках проведенного расследования удалось установить, что Facebook при сборе личной информации пользователей — пол, религиозные и идеологические убеждения, личные предпочтения — не получает "однозначного и конкретного согласия пользователей".

Также специалисты AEPD отметили, что социальная сеть "рассматривает специальные защищенные данные в рекламных целях без явного согласия пользователей в соответствии с требованием о защите данных", а это нарушение, согласно закону об охране информации (LOPD) квалифицируется как очень серьезное.

В официальном документе также отмечается, что "Facebook не информирует пользователей исчерпывающим и понятным образом о тех данных, которые будут собраны и о процедурах, которые будут проведены с собранным материалом". Также AEPD отметило, что пользователи Facebook не информированы о том, что их информация будет обрабатываться при помощи Cookie.

В агентстве отмечают, что "пользователь Facebook со средним знанием новых технологий не узнает о сборе данных и об их дальнейшем использовании и хранении, а незарегистрированные еще в социальной сети пользователи не знают, что Facebook собирает данные". Расследование также показало, что Facebook "не удаляет информацию о пользователе, которую он собирает, а сохраняет и повторно использует ее позже".




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