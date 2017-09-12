Счастливая звезда павильона Абхазии

Корреспондент Sputnik побывал на территории реконструируемого комплекса ВДНХ в Москве и посмотрел, как ведутся работы по реставрации павильона Республики Абхазия.

Sputnik, Лев Рыжков

Сюрприз на объекте

В этом году мне уже доводилось бывать в павильоне Республики Абхазия на ВДНХ. Было это в апреле. Павильон, сразу признаюсь, производил немного гнетущее впечатление. Видно было, что он очень стар. Там были только пустые столы для торговли и полувыцветшие плакаты с красотами республики.

Летом в павильоне №6, который сейчас закреплен за Абхазией, начались реставрационные работы. В августе – первая сенсация. Рабочие разобрали глухую кирпичную стену и нашли под ней уцелевший барельеф, изображающий доярку и свинарку. Он считался утраченным.

Павильон был построен в 1954 году, и первоначально в нем размещалась экспозиция Литовской ССР. Здание было отделано ценными породами дуба, янтарем, а окна – украшены витражами. В 1964 году, когда республиканские выставки были ликвидированы, павильон стал называться "Химия". Химическую промышленность этот архитектурный памятник федерального значения представлял до начала 90-х годов. А дальше начались пертурбации.

© Sputnik / Томас Тхайцук Барциц: Москва поможет Абхазии с созданием выставочного павильона на ВДНХ

"В 90-е годы здесь вообще был банк, — рассказывает руководитель реставраторов Александр Пышта. — Потом был некий культурный центр. Очень много утрачено уже после 1961 года. Вся национальная символика была удалена".

Сейчас павильон Абхазии узнать трудно. Вокруг здания вырос забор. Сам павильон обставлен строительными лесами и увешан баннерами. Во дворе перед зданием работают строители.

У входа на территорию меня встречает глава Торгового представительства правительства Республики Абхазия Олег Барциц вместе с руководителями Международного культурно-делового центра Республики Абхазия и главным реставратором Александром Пыштой.

"Вот здесь, в этих контрфорсах, нашли барельефы!" — показывает реставратор.

Пытаюсь сфотографировать находку. Но это не очень-то удается. Двухфигурная композиция скрыта лесами и баннером. Ее можно увидеть разве только одним глазком, да и то, больше догадаться. Впрочем, очертания находки воспроизведены на баннере.

Гостеприимные хозяева проводят меня в павильон. Внутри помещение кажется гораздо больше, чем снаружи. Иллюзия не хуже, чем в квартире Воланда. Площадь павильона – около тысячи квадратных метров. Высота потолков – примерно 14,7 метров. Внутри пусто и гулко. Но уже скоро, как говорят мне мои собеседники, здесь все станет по-другому.

© Sputnik. Лев Рыжков Реставрация павильона Республики Абхазия

Сначала снаружи, потом — внутри

Олег Барциц объясняет, что работы по реставрации разделены на несколько этапов. Первый этап – работы внешние. Это восстановление фасада и крыши. Все это должно быть сделано до наступления зимних холодов. Затем работы переместятся внутрь и будут завершены, согласно планам, к октябрю-ноябрю 2018 года.

Спрашиваю: "Что будет представлено в отреставрированном павильоне? Какова будет концепция этой площадки?"

"Абхазия – небольшая страна, — говорит Олег Барциц. — И обладать такой площадкой в главном выставочном пространстве Российской Федерации – огромной страны, которую посещают многие миллионы иностранцев, граждан других стран, очень престижно и важно. ВДНХ только в 2016 году посетило более 18 миллионов. А наш павильон, по счастливому стечению обстоятельств, располагается в одной из самых престижных локаций ВДНХ, рядом с фонтаном "Дружба народов". Таким образом, павильон "Абхазия" находится среди самых топовых павильонов".

Действительно, более удачное место подобрать трудно. По словам моего собеседника, будущая площадка республики будет представлять собой ни много, ни мало, а объект-трансформер.

"Объект будет, безусловно, инновационным, — говорит Олег Барциц. — Мы постараемся максимально насытить его различными современными приспособлениями, для того чтобы максимально удовлетворить потребности этого центра. Здесь будут проходить диаспоральные мероприятия. Здесь обязательно будет образовательный, развивающий центр для наших детишек. Безусловно, здесь будет соблюдаться представительская функция, потому что приезжают и высшие должностные лица, и проходит много мероприятий".

Разумеется, будет представлена и абхазская кухня. Но тоже – на инновационной, креативной основе. Спрашиваю: "А будет ли вино?" "Обязательно будет, — заверяют меня. – Это гордость республики".

© Sputnik. Руслан Кривобок ВДНХ: стройплощадка дружбы народов

"Значительное внимание будет уделено культурной составляющей, — говорит Олег Барциц. — Ведь Абхазия богата талантами. Поэтому здесь обязательно будут проводиться мероприятия, которые подчеркнут наш национальный характер, самобытность нашей культуры. Кроме того, здесь будут виртуальные трейдерские площадки, представительства самых крупных абхазских компаний, заинтересованных государственных структур, министерств и комитетов".

Задача сложная. Чтобы вы могли в полной мере ее представить, достаточно сказать, что, сохранив внешний исторический облик здания, реставраторы наполнят его ультрасовременным оборудованием.

"Скажу без ложной скромности, делается титаническая работа, — говорит Олег Барциц. — Необходимо иногда соединить несоединяемое, несовместимое. Концепция функционирования самого Центра – это живая материя, которая постоянно находится в состоянии доработки, все время идут дискуссии. Мы корректируем концепцию с профильными министерствами в правительстве Республики Абхазия. Об этом регулярно информируется руководство страны".

Павильон принадлежит Абхазии уже несколько лет. Но даже за время его пребывания в "полуинвалидном", неотреставрированном состоянии, здесь было проведено порядка трех десятков мероприятий. Общее количество гостей, которые посетили мероприятия Международного культурно-делового центра за три года, перевалило за 60 тысяч человек.

"Здесь у нас было по 10-12 тысяч зрителей, — рассказывает мой собеседник. – Выступали звезды первой величины, такие как Хибла Герзмава, Алиса Гицба. Мы достаточно тесно сотрудничаем с правительством Москвы и с администрацией ВДНХ. Очень конструктивную позицию занимает генеральный директор ВДНХ Екатерина Проничева, за что ей отдельное спасибо.

© Sputnik. Лев Рыжков Реставрация павильона Республики Абхазия

Небывалый прецедент

Конечно же, возникает вопрос: за какие деньги воздвигается все это великолепие?

"Это просто прецедент, — говорит Олег Барциц. – Ремонт и реставрация павильона "Абхазия" проводится правительством Москвы за счет средств городского бюджета. Абхазская сторона возместит эти затраты в течение сорока семи лет. То есть, по сути, это беспроцентная ссуда. Абсолютно беспрецедентные условия. Но, я думаю, что это еще и подтверждение особых отношений между Российской Федерацией и Республикой Абхазия".

Сотрудничество с правительством Москвы проводится в условиях совещаний и плодотворных дискуссий.

"Московское правительство прекрасно понимает, насколько для небольшой страны значим подобный проект, — говорит Олег Барциц. — Это наша национальная визитная карточка на таком амбициозном пространстве, как ВДНХ. Я думаю, что на самом деле, более выгодных условий, конечно, трудно себе вообще представить и предположить. Осталось эффективно использовать эти возможности, скрупулезно, упорно работать, для того чтобы все планы были реализованы".

Равный среди равных

Важно знать, что реставрация павильона проходит не сама по себе, а в рамках глобальной реконструкции всего выставочного комплекса, который в идеале примет тот же вид, как в первые годы своего создания. Поэтому павильон "Абхазия" будет равным среди равных. Он сохранит свою историческую уникальность. И в то же время будет оснащен по последнему слову техники XXI века.

Любопытный факт: павильон на главной аллее достался Абхазии далеко не сразу. Сначала для представительских целей республике хотели выделить павильон "Пчеловодство", который и меньше в пять раз, и располагается в запрудной зоне, то есть – на периферии выставки.

Такое решение не могло устроить республику. Не один год длились переговоры. Вопрос обсуждался в российском МИДе, на заседаниях межправительственных комиссий. Но, по словам Олега Барциц, в принципе, руководство шло навстречу представителям дружественной республики.

"Мы просто излагали свои аргументы, честно говорили о том, что нас смущает, и получали хорошие ответы, — вспоминает Олег Барциц. — Думаю, что поэтому у нас все и получилось".

© Sputnik. Лев Рыжков Реставрация павильона Республики Абхазия

Секретный фонтан

Фронт работ еще огромен. Реставрация барельефов, например, проводится ультраинновационным методом сода-бластинга.

Реставратор Александр Пышта объясняет мне, что это мягкое отпескоструивание, где вместо песка – частички соды. При этом можно регулировать силу струи. Такой метод позволяет снимать наслоения краски и, вместе с тем, сохранять штукатурную основу.

Вместе с барельефами будет восстановлен и фонтан.

"Здесь есть еще и фонтан?" — удивился автор этих строк. Оказывается, есть. Конечно, его не сравнить с исполинской "Дружбой народов" напротив парадного входа. Это маленький декоративный питьевой фонтанчик на заднем дворе. Все водопроводные коммуникации к нему сохранились. Грех, как говорится, не использовать.

В павильоне сохранятся исторические потолки, оконные переплеты. А вот антресолей, которые образовывали три этажа, уже нет. Но их, как мне объясняют, частично восстановят. И в то же время часть здания останется под высоким потолком.

"Того, что происходит сейчас здесь, не было на протяжении последних двадцати пяти – тридцати лет, — говорит технический директор Международного культурно-делового центра Сергей Баженов. — У нас здесь не просто реконструкция или реставрация. Объект полностью называется "Реставрация павильона "Абхазия" с приспособлением под современное использование". Нам надо современную технологическую начинку, все современные архитектурные решения, которые только возможны, интегрировать в памятник истории и культуры".

"В кои-то веки Абхазия получила вот такой объект, — говорит Олег Барциц. — Хотелось бы, чтобы мы здесь были представлены ярко, насыщенно, современно, достойно. Это должен быть суперпроект. И это будет еще один канал дружбы, взаимного обогащения, взаимопроникновения культур. Поэтому и работать легко, когда не надо ничего придумывать, не надо оглядываться, не надо озираться. А надо просто идти вперед, делать то, что должно, и верить в успех. Вот на этих принципах мы и работаем. И думаю, что поэтому, наверное, и успех придет. Обязательно!"

Общее мнение моих собеседников – павильон "Абхазия" пребывает в сиянии некоей счастливой звезды. Ему повезло с хозяевами, повезло с финансированием на реконструкцию. А как счастливая звезда будет влиять на двусторонние отношения, увидим уже в самом скором будущем.