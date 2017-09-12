Постпред при ООН: РФ не приемлет претензии КНДР на статус ядерной державы

Совета Безопасности ООН ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна.

СУХУМ, 12 сен — Sputnik. Претензии КНДР на статус ядерной державы не принимаются Россией, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.

"Россия не приемлет претензии КНДР на обретение статуса ядерной державы и поддержала все резолюции Совета Безопасности ООН, требующие прекращения ракетно-ядерных программ Пхеньяна в интересах денуклеаризации Корейского полуострова", — заявил Небензя.

Согласно документу, принятому Совбезом ООН, вводятся ограничения на поставки в КНДР нефтепродуктов — до 500 тысяч баррелей с 1 октября по 31 декабря, и до 2 миллионов баррелей в течение всего 2018 года на все виды переработанной нефти. Определяется также лимит на поставки КНДР сырой нефти — ее объемы не должны превышать показатели за прошедшие 12 месяцев.

Кроме того, КНДР не сможет покупать конденсаты и газоконденсатные жидкости и не сможет продавать текстильную продукцию. Всем государствам также запрещается выдавать разрешения на работу гражданам КНДР.