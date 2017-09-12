Лондон принял "Билль об отмене" законов Евросоюза

"Билль об отмене" - один из самых важных законодательных актов в стране за всю новейшую историю. Он позволит отменить британский Акт о Европейских сообществах 1972 года и прекратит юрисдикцию европейских судов в стране. Документ 1972 года стал основой для имплементации европейских законов в Великобритании.

СУХУМ, 12 сен — Sputnik. Палата общин британского Парламента приняла в во втором чтении "Билль об отмене" законодательства Евросоюза в Великобритании, сообщает РИА Новости.

За проголосовали 326 парламентариев, против — 290.

Консерваторы под руководством премьер-министра Терезы Мэй уверены в успехе законопроекта, в соответствии с текстом которого около 12 тысяч законодательных норм, действующих в ЕС, предлагается перенести в британское законодательство.

© Sputnik. Алекс Макнотон Мэй: граждане ЕС смогут остаться в Британии после Brexit

Второе чтение — одна из промежуточных стадий рассмотрения законопроекта, хотя и очень существенная — фактически, это первое публичное рассмотрение документа. Законопроекты, одобренные во втором чтении, направляются в постоянные профильные парламентские комитеты, где рассматривается детально. Затем следует так называемая комитетская стадия, она заканчивается составлением доклада по законопроекту, который представляется палате общин. После стадии доклада и третьего чтения законопроекта документ считается де-факто принятым и поступает на одобрение в палату лордов, а затем к королеве, которая теоретически может наложить вето. В последний раз это право было использовано в XVIII веке.

Выход Великобритании из Евросоюза, так называемый Brexit, является беспрецедентным процессом: ранее из состава ЕС не выходило ни одно государство. Сецессию осуществляли полуавтономные государства, такие как Французский Алжир и Сен-Мартен (заморские сообщества Франции), а также Гренландия (принадлежит Дании). Евросоюз, по свидетельствам экспертов, продолжает оказывать экономическое воздействие на Гренландию.