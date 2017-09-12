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Американский доллар

Госдолг США впервые превысил 20 триллионов долларов

© Фото: Images Money
Новости
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Сейчас размер госдолга превышает ВВП страны. Президент Трамп подписал закон о временном повышении порога госдолга, который будет действовать до 8 декабря.

СУХУМ, 12 сен — Sputnik. Государственный долг США впервые за всю историю страны превысил 20 триллионов долларов, что соответствует 104,5% к ВВП, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на The Washington Examiner.

По данным издания, сейчас госдолг США составляет 20,16 триллиона долларов, тогда как ВВП страны на отчетную дату составил 19,3 триллиона долларов.

В середине марта госдолг США был заморожен на уровне 19,84 триллиона долларов, однако 8 сентября президент США Дональд Трамп подписал принятый конгрессом США закон, который позволяет временно, до 8 декабря, повысить порог госдолга. К этой дате конгресс должен завершить работу над проектом федерального бюджета на 2018 бюджетный год.

Ранее мировые СМИ также сообщали, что Трамп выражал намерение избавиться от постоянного повышения порога госдолга. По его мнению, госдолг нужно перестать контролировать, это позволит избавиться от проблем с финансированием.

Водовзводная башня Московского Кремля (слева) и высотное здание министерства иностранных дел РФ
© Sputnik. Евгений Биятов
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"Уже много лет говорят о том, чтобы избавиться от потолка долга, и на это есть много причин. Это усложняет ситуацию, он на самом деле не обязателен", — сказал Трамп журналистам в Белом доме.

Дебаты вокруг повышения потолка госдолга неоднократно ставили США на грань дефолта в техническом отношении, хотя конгресс всегда принимал соответствующее решение.

Между тем, Беларуси, которую постоянно упрекают за наращивание внешнего госдолга путем внешних заимствований, далеко до уровня США. По данным Минфина республики, внешний госдолг страны составил на 1 августа 2017 года около 15,6 миллиарда долларов, что составило 30,4% к ВВП страны. Валовой госдолг, с учетом внутреннего, на эту дату составлял 40% к ВВП страны.

В сравнении с госдолгом Беларуси украинский почти в два раза больше. На 1 августа он составил, по данным Минфина Украины, более 76 миллиардов долларов, что соответствует 80% к ВВП страны.




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