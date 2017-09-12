Несколько тысяч человек эвакуировали в городах РФ из-за угроз о взрывах

Пермская полиция во вторник утром получила сообщение о бесхозных предметах на нескольких объектах Перми, звонки о минировании объектов получили также в Южно-Сахалинске.

СУХУМ, 12 сен — Sputnik. Из-за анонимного звонка о заложенных взрывных устройствах около пяти тысяч школьников и учителей эвакуированы из семи школ Перми, учебный процесс сорван, сообщил РИА Новости представитель правительства Пермского края.

В полицию Перми в 11.10 по местному времени поступило анонимное сообщение о том, что в семи школах и гимназиях города Перми заложены взрывные устройства.

"В течение 30 минут после звонка из школ и гимназий были эвакуированы учащиеся и персонал, всего 5706 человек. Дети первых и вторых смен в сопровождении родителей и родственников отправлены домой. Сегодня в этих школах учебный процесс остановлен", — рассказал представитель ведомства.

Он отметил, что оперативные службы города с помощью служебных собак обследуют здания школ.

Как сообщало ранее МВД по краю, пермская полиция во вторник утром получила сообщение о бесхозных предметах на нескольких объектах Перми, на проверку выехали экстренные службы и полицейские со служебными собаками.

Во вторник анонимные звонки о минировании объектов получили также в Южно-Сахалинске, где эвакуирован ряд торговых центров; в Магадане, где эвакуация прошла из двух кинотеатров, ряда школ, вузов и рынка, и во Владивостоке, где также эвакуировали ряд зданий.

"В полицию (Пермского края) поступило сообщение о бесхозных предметах в ряде объектов города. Сейчас полицейские устанавливают личность звонившего, на те объекты, о которых шла речь, выехали экстренные службы и полицейские", — заявил представитель МВД по региону.

В управлении Росгвардии Пермского края РИА Новости рассказали, что на объекты города, где якобы есть бесхозные предметы, выехали инженерно-технические группы ОМОН.