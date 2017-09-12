21:29 13 Сентября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 27°C
Прямой эфир
Поиск
Полиция

Несколько тысяч человек эвакуировали в городах РФ из-за угроз о взрывах

© Sputnik. Наталья Селиверстова
Новости
Получить короткую ссылку
126 0 0

Пермская полиция во вторник утром получила сообщение о бесхозных предметах на нескольких объектах Перми, звонки о минировании объектов получили также в Южно-Сахалинске.

СУХУМ, 12 сен — Sputnik. Из-за анонимного звонка о заложенных взрывных устройствах около пяти тысяч школьников и учителей эвакуированы из семи школ Перми, учебный процесс сорван, сообщил РИА Новости представитель правительства Пермского края.

В полицию Перми в 11.10 по местному времени поступило анонимное сообщение о том, что в семи школах и гимназиях города Перми заложены взрывные устройства.

"В течение 30 минут после звонка из школ и гимназий были эвакуированы учащиеся и персонал, всего 5706 человек. Дети первых и вторых смен в сопровождении родителей и родственников отправлены домой. Сегодня в этих школах учебный процесс остановлен", — рассказал представитель ведомства.

Он отметил, что оперативные службы города с помощью служебных собак обследуют здания школ.

Как сообщало ранее МВД по краю, пермская полиция во вторник утром получила сообщение о бесхозных предметах на нескольких объектах Перми, на проверку выехали экстренные службы и полицейские со служебными собаками.

Во вторник анонимные звонки о минировании объектов получили также в Южно-Сахалинске, где эвакуирован ряд торговых центров; в Магадане, где эвакуация прошла из двух кинотеатров, ряда школ, вузов и рынка, и во Владивостоке, где также эвакуировали ряд зданий.

"В полицию (Пермского края) поступило сообщение о бесхозных предметах в ряде объектов города. Сейчас полицейские устанавливают личность звонившего, на те объекты, о которых шла речь, выехали экстренные службы и полицейские", — заявил представитель МВД по региону.

В управлении Росгвардии Пермского края РИА Новости рассказали, что на объекты города, где якобы есть бесхозные предметы, выехали инженерно-технические группы ОМОН.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Игорь Кочиев
    Толкают к войне

    Глава комитета парламента Южной Осетии прокомментировал заявление США с требованием вывести из республики российских военных.

  • Сотрудники Службы государственной безопасности Азербайджана, фото из архива
    Конец исламистов

    Спецслужбы Азербайджана провели операцию по задержанию радикальных исламистов в Габалинском районе республики.

  • Суд над участниками группировки Сасна Црер
    Сорванный процесс

    Адвокаты группы "Сасна црер", захватившей в прошлом году полк ППС, сорвали заседание суда, забастовав против "незаконной практики осмотра и обыска защитников".

  • Человек за компьютером, архивное фото
    Цифровой Казахстан

    Нурсултан Назарбаев рассказал, зачем нужна цифровизация Казахстану и поручил начать соответствующую работу в рамках ЕЭК.

  • Россия передала Кыргызстану 35 мобильных однокомнатных домов в качестве гуманитарной помощи
    Движимое имущество

    Россия передала Кыргызстану 35 мобильных жилых домов в качестве гуманитарной помощи в рамках двустороннего сотрудничества МЧС обоих государств.

  • Строительство БелАЭС
    Период полураспада

    Строительство АЭС в белорусских Островцах привело к всплеску разногласий в отношениях между странами Балтии и дало повод сомневаться в их единстве.

  • Задержание представителей антифашистских организаций
    Антифашистский фронт

    Участников антифашистского пикета в Латвии 16 марта, оправданных судом, снова начали преследовать по просьбе Полиции безопасности.

  • Социальная сеть Фейсбук, архивное фото
    Тень Победы

    Прокуратура требует приговорить гражданина Литвы к штрафу в 225 евро за поздравление с Днем Победы в социальной сети Facebook.

  • Встреча Игоря Додона с журналистами
    Никакой евроинтеграции!

    Президент Молдовы Игорь Додон намерен блокировать инициативу Демпартии о внесении в Конституцию пункта об евроинтеграции.

  • Зал ожидания в аэропорту, архивное фото
    Прерванный полет

    Из-за отсутствия рейсов из Москвы международный аэропорт в Курган-Тюбе на юге Таджикистана временно закрыт, сотрудники отправлены в отпуск без содержания.

  • Несанкционированные свалки на берегах Чарвакского водохранилища
    Мусорные горы

    Узбекистанцы бьют тревогу в социальных сетях: на живописных берегах Чарвакского водохранилища растут мусорные свалки.

  • Скриншот комедийного видео про Трампа и Путина
    Политическая комедия

    В Эстонии выйдет комединый спектакль о тайной встрече президентов США и России – премьера состоится в октябре в Таллинне.

  • Игорь Кочиев
    Толкают к войне

    Глава комитета парламента Южной Осетии прокомментировал заявление США с требованием вывести из республики российских военных.

  • Сотрудники Службы государственной безопасности Азербайджана, фото из архива
    Конец исламистов

    Спецслужбы Азербайджана провели операцию по задержанию радикальных исламистов в Габалинском районе республики.

  • Суд над участниками группировки Сасна Црер
    Сорванный процесс

    Адвокаты группы "Сасна црер", захватившей в прошлом году полк ППС, сорвали заседание суда, забастовав против "незаконной практики осмотра и обыска защитников".

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

XIX Открытый чемпионат среди ветеранов-парашютистов СССР, ветеранов-парашютистов боевых действий и сборной молодежной команды России, посвященный памяти президентов Абхазии Владислава
Между небом и землей: парашютная Абхазия
Первый пошел: как открылся чемпионат парашютистов в Сухуме
Первый пошел: как открылся чемпионат парашютистов в Сухуме
Необычные фобии
Самые необычные человеческие фобии

Соцсети

Sputnikabkhazia