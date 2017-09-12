Песков о выборах: Путин еще не объявлял о решении, СМИ преувеличивают

В российских СМИ появился ряд публикаций о выдвижении кандидатуры Владимира Путина в президенты на новый срок, Дмитрий Песков попросил не торопиться с выводами

СУХУМ, 12 сен — Sputnik. Президент России Владимир Путин пока не объявлял о своем решении по участию в выборах 2018 года, забегать вперед в этом вопросе никто не собирается и на данный момент разговоры относительно этого относятся к категории политологических рассуждений, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Это, скорее, пока такие политологические обсуждения. Вы знаете, что президент еще не заявлял о своем решении. Администрация президента руководствуется именно тем моментом, когда президент заявит о своем решении (по возможному участию в выборах. — Ред.). Из этого и состоит наша работа", — сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать информацию РБК о начале формирования нового списка доверенных лиц Путина к выборам, передает РИА Новости.

Также он отметил, что забегать вперед никто не собирается: глава государства настроен работать, не поддаваясь этим преждевременным электоральным настроениям, что администрация и делает. Все остальное, Песков отнес к категории политологических рассуждений.

© Sputnik. Михаил Климентьев Владимир Путин вновь первый в рейтинге доверия россиян политикам

Ранее СМИ писали о том, что два источника, близкие к АП, рассказали, что на прошлой неделе на закрытых совещаниях в политическом блоке Кремля обсуждалась стратегия президентской кампании. "Многое спланировали",- утверждает собеседник. Источник в АП подтвердил, что процедура выдвижения Владимира Путина на пост президента пройдет в два этапа.

Согласно планам Кремля, первый этап запланирован на ноябрь: глава государства даст принципиальное согласие на то, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на новый срок. "Невозможно до декабря тянуть с этим вопросом, иначе будет восприниматься неестественно", — пояснил собеседник. По его словам, формат события должен чем-то напоминать прямую линию президента: общение с гражданами, которые сформулируют просьбу о выдвижении, качественная телевизионная картинка.

Первым лицом государства стал 31 декабря 1999 года, когда по решению президента Российской Федерации Бориса Ельцина был назначен исполняющим обязанности президента Российской Федерации — в связи с уходом первого президента России в досрочную отставку. Впервые избран президентом Российской Федерации 26 марта 2000 года. Переизбирался на пост главы государства в 2004 и 2012 годах.